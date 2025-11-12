SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Everton Cebolinha é um dos nomes que pode deixar o Flamengo na próxima janela de transferências. O atacante vive um flerte com o Grêmio, em meio ao momento instável no elenco rubro-negro.

MOMENTO ABAIXO NO FLAMENGO

O camisa 11 vive sua pior temporada com a camisa do clube carioca. São 34 jogos e apenas quatro gols, além de duas assistências.

A média de minutos é baixa, pouco mais de 37 por partida, algo que é explicado pelo número de jogos como titular. Das 34 vezes que esteve em campo, Cebolinha só iniciou 16, ou seja, menos da metade.

O atacante viveu grande momento pelo Flamengo no ano passado, sob o comando de Tite, tanto que acumulou dez participações em gol. Porém, sofreu com lesões. A última, no tendão de Aquiles, sofrida em agosto, o tirou do restante da temporada.

Desde então, já com Filipe Luís no banco de reservas, Cebolinha teve poucas oportunidades. Segundo relatos apurados pelo UOL, o camisa 11 se destaca nos treinos, mas não consegue corresponder em campo.

FLERTE ANTIGO

Estafe do jogador e diretoria do Grêmio já trocavam contatos antes, mas, em abril deste ano, Cebolinha externou pela primeira vez o desejo de retornar ao Tricolor Gaúcho.

Já se passaram cinco anos (desde a saída do Grêmio), mas o amor e o carinho pelo clube continuam os mesmos. Desde o dia que eu saí, eu penso em voltar, em um futuro bem próximo. Quem sabe mais para frente.Everton Cebolinha, após vitória do Flamengo sobre o Grêmio

O Grêmio mudou de gestão recentemente, com a vitória de Odorico Roman, que substituirá Alberto Guerra na presidência. O desejo de contratar Cebolinha, no entanto, permanece o mesmo.

O atacante está nos planos do Tricolor Gaúcho para a próxima janela de transferências, conforme apurou o UOL. Diante das poucas oportunidades, Cebolinha cogita retornar ao clube que o projetou para o futebol.

Resta convencer o Flamengo, que não se opõe a negociação, embora deseje recuperar uma parcela do valor investido na contratação de Cebolinha.

O contrato de Everton Cebolinha com o Flamengo vai até dezembro de 2027. Ele foi comprado em 2022, junto ao Benfica, por pouco mais de R$ 70 milhões.

Ele foi campeão de Libertadores, Copa do Brasil, Carioca e Supercopa do Brasil com a camisa do Flamengo.