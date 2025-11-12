SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria do São Paulo tomaram um susto com as notícias que envolveram Oscar. Na terça-feira (11), o atleta sofreu uma arritmia cardíaca em meio a um teste físico. É possível que ele nunca mais jogue futebol profissionalmente.

A reportagem consultou o Dr. Alexsandro Fagundes, que é cardiologista e Presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, para entender se o jogador terá de se aposentar ou não.

Vai depender do tipo de arritmia detectado. Um desmaio, uma síncope que acontece durante o esforço, geralmente é um sinal preocupante. É preocupante porque tem desmaios que podem ser problemas mais simples, de queda de pressão ou alguma arritmia benigna.

"Mas um desmaio que acontece no pico do esforço, enquanto a pessoa está se exercitando forte, pode ser alguma arritmia mais grave, que tenha risco de morte súbita e que precisa de algum tratamento de alta complexidade, como uma cirurgia para colocar um marcapasso, um desfibrilador ou alguma ablação mais complexa", disse Dr. Alexsandro Fagundes.

COMO TRATAR A ARRITMIA NO FUTEBOL?

De acordo com o especialista, Oscar precisará realizar uma bateria de exames para entender suas condições cardíacas. Um cateterismo não está descartado.

"Casos como esse precisam ser avaliados exaustivamente, porque, pelo que me consta, o problema foi detectado num teste de esforço, mas outros exames certamente vão ser necessários, exames de imagem, como a ressonância magnética e o ecocardiograma, eventualmente um cateterismo com estudo eletrofisiológico ou uma monitorização mais prolongada", disse.

"São exames que vão esclarecer o tipo de arritmia que está sendo tratada e se existe algum problema na musculatura desse coração que propicia ao aparecimento de arritmias perigosas", concluiu.

São Paulo e estafe de atleta tratam o assunto com cautela. A saúde do jogador de 34 anos é a grande prioridade neste momento. Contratado em dezembro de 2024, Oscar tem contrato com o Tricolor Paulista até 2027.

VEJA O BOLETIM MÉDICO DE OSCAR

"Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11), no SuperCT, como parte da preparação visando à pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local

Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.

Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com Oscar."