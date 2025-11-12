SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou na noite de terça-feira (11) a divisão dos grupos e o novo formato de disputa do Campeonato Paulista de 2026.

Passando a 11 datas a partir da próxima edição, sob o novo calendário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), contra 15 até este ano, o estadual tem previsão de início em 11 de janeiro, com término em 8 de março.

Inspirado no novo formato da Champions League, o Paulista dividiu os 16 times participantes em quatro potes, com base em critérios técnicos.

Além de enfrentar os três adversários do mesmo pote, cada time também irá jogar contra cinco times de outros potes, com a definição dos confrontos por meio de sorteio.

No Grupo A, estão Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. No B, São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, respectivamente quinto, sexto, sétimo e oitavo colocados no Paulista de 2025.

O Grupo C é formado por Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, que terminaram a última edição entre a 9ª e a 12ª posição. E o D reúne Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, e Capivariano e Primavera, que subiram do Paulista A2.

Ao final da primeira fase, os oito melhores avançam para as quartas de final, em jogo único, com empates decididos nos pênaltis.

As semifinais também serão em partida única, com a decisão programada para o dia 8. Os dois últimos colocados ao final da primeira fase serão rebaixados à segunda divisão.

Record, TNT, HBO Max e CazéTV farão as transmissões das partidas do estadual.