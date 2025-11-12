SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor de futebol Anderson Barros deu atualizações sobre o processo de recuperação de Paulinho, mas descartou um retorno ainda este ano.

"O Paulinho está num processo de evolução muito bom. Acredito que será um atleta que muito ajudará o Palmeiras na temporada 2026, e não na temporada 2025. Nós não mudaremos em nada a programação que foi traçada pelo Núcleo de Saúde e Performance", disse Barros à TNT Sports.

Paulinho passou por cirurgia no fim de julho e deve voltar a treinar com o restante do elenco este mês. O camisa 10 foi operado para corrigir uma fratura por estresse na tíbia da perna direita.

O cronograma levantou a hipótese de que o atacante pudesse atuar ainda este ano, mas a possibilidade foi cortada pelo dirigente do Palmeiras, nesta terça-feira (11), no sorteio do Campeonato Paulista.

O próprio camisa 10 já havia anunciado que não jogaria mais em 2025: "vou precisar passar por uma cirurgia que vai me afastar dos gramados pelo resto da temporada", afirmou, no dia 5 de julho, em postagem nas redes sociais.

Sem Paulinho, o Palmeiras se prepara tanto para a reta final do Brasileiro quanto para a decisão da Libertadores, contra o Flamengo, no dia 29. O próximo jogo do Alviverde será no sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo campeonato nacional.