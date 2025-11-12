(UOL/FOLHAPRESS) - A ausência de respostas da CBF aos ofícios enviados pelo Corinthians após erros de arbitragem no Brasileirão motivou o clube a não comparecer à abertura do primeiro Grupo de Trabalho de Arbitragem, realizado nesta segunda-feira (11).

A decisão foi uma forma de protesto do Timão, especialmente depois de a entidade máxima do futebol brasileiro não responder ao documento em que o clube solicitava que a árbitra Edina Alves Batista não apitasse mais jogos da equipe.

A informação sobre o pedido foi publicada inicialmente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo UOL.

A atuação da profissional na derrota corintiana para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no dia 5 de novembro, irritou profundamente a diretoria alvinegra ?em especial o presidente Osmar Stábile.

Relatos ouvidos pela reportagem apontam que poucas vezes o mandatário foi visto tão irritado quanto após a partida em Bragança Paulista.

Mais contido, mas ainda indignado, Stábile comentou o episódio durante o evento de lançamento do Paulistão 2026, realizado nesta terça-feira (12), no Pacaembu:

O Corinthians não resolve problemas de arbitragem. Quem resolve é a CBF. Reclamamos várias vezes, fizemos uma representação, e cabe à CBF afastar a juíza ou não, independentemente de ser mulher ou homem. O problema é que ela errou e precisa ser afastada. Estamos chateados com a CBF? Não. Estamos chateados com a arbitragem. Perdemos 12 pontos por causa de erros e estamos revoltados com isso.Osmar Stábile, na zona mista.

CBF JÁ HAVIA IGNORADO O CORINTHIANS EM OUTRAS OCASIÕES

O Timão já havia encaminhado um ofício à CBF questionando decisões da arbitragem após a derrota para o Red Bull Bragantino no primeiro turno do Brasileiro, em 13 de julho. Naquela ocasião, o clube também não obteve resposta.

Em outros episódios marcados por erros de arbitragem ?como nos jogos contra Flamengo e Internacional?, o Corinthians optou por expor publicamente sua insatisfação.

Nenhuma dessas medidas, porém, surtiu efeito prático em relação à postura da entidade.

Diante disso, o clube decidiu "pagar na mesma moeda" e ignorar a reunião convocada pela CBF.

Além do mais, a diretoria entende que a confederação precisa adotar medidas efetivas para melhorar a arbitragem ? o que, na visão do Corinthians, não é o caso do grupo de trabalho iniciado nesta semana.