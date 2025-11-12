SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após exames de rotina realizados pelo São Paulo visando a temporada 2026 detectarem alterações cardíacas no meia Oscar, o atleta de 34 anos estaria cogitando a possibilidade de se aposentar.

Na terça-feira (11), o clube do Morumbi publicou uma nota nas redes sociais em que informou que o jogador apresentou alterações em testes e foi levado ao Einstein Hospital Israelista, onde permanece em observação. Segundo o clube, seu quadro é estável.

Revelado na base do tricolor e de volta ao clube no início desta temporada após mais de uma década atuando no exterior, Oscar tem contrato válido até 2027.

Em uma publicação nas redes sociais, o meia agradeceu as mensagens de apoio que recebeu nas últimas horas.

"Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", escreveu o atleta, que ainda deve passar por novos exames nesta quarta-feira (12).

A possibilidade de uma aposentadoria precoce foi abordada durante entrevista de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo.

"Se o Oscar estiver bem, apto, contamos com ele para a temporada de 2026. Se o Oscar não estiver [bem] ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, vamos apoiar a decisão do atleta", afirmou o dirigente a jornalistas na noite de terça-feira, após o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2026.

"O Oscar é um menino que merece todo nosso respeito, muitíssimo dedicado, então vamos aguardar. A gente conta com o Oscar em 2026, se ele estiver apto. Se ele decidir parar, vamos negociar a saída", acrescentou.

Segundo pessoas ligadas ao clube, o problema cardíaco do meio-campista não seria algo completamente novo, com o exame de rotina servindo apenas como um alerta.

Um conselheiro do São Paulo afirmou à reportagem em que, em conversas informais com a comissão técnica há cerca de um mês, a continuidade do atleta já havia sido colocada em xeque.

De acordo com esse conselheiro, ao comentar sobre um possível retorno de Oscar aos gramados, um membro da comissão técnica já teria posto em dúvida a continuidade do meia como jogador profissional.

Desde que retornou ao São Paulo, o jogador tem convivido com uma série de lesões.

Oscar não atua desde 19 de julho, em partida contra o Corinthians válida pelo Campeonato Brasileiro. Naquele dia, sofreu fraturas em três vértebras. Em outubro, quando tentava voltar, lesionou a panturrilha esquerda.

Vindo das categorias de base para ser um dos destaques do time principal na campanha que resultou na conquista do Campeonato Brasileiro de 2008, o meia acionou a Justiça e deixou o São Paulo em 2010, rumo ao Internacional.

Em 2012, seguiu para o Chelsea, onde foi bicampeão da Premier League (temporadas 2014/15 e 2016/17).

No fim de 2016, foi anunciado como reforço do Shanghai Port, da China, onde permaneceu até o retorno ao São Paulo. Em seu período na Ásia, o meia teve um dos maiores salários do futebol mundial, estimado em 24 milhões de euros (R$ 146,7 milhões) por ano.

Pelo clube do Morumbi, desde o retorno, fez 21 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências.

Pela seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações, em 2013, e disputou a Copa do Mundo, em 2014. Foi o autor do único gol do Brasil na goleada por 7 a 1 contra a Alemanha.