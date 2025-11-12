SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Palmeiras têm um problema em comum para os próximos compromissos do Brasileiro: os desfalques por conta da data Fifa e a força-tarefa para resgatá-los.

No entanto, as equipes que brigam pelo título da Copa Libertadores e do campeonato nacional não vão unir forças para resolver essa questão. O UOL apurou que os clubes não conversaram e que também não há desejo mútuo de colaboração.

O QUE ACONTECEU

Ambos tiveram sete atletas convocados e a maioria deles poderiam retornar juntos, mas cada um traçou seu próprio plano de ação.

Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Palmeiras) estão com Arrascaeta, Varela e Viña (Flamengo) na seleção do Uruguai. Os uruguaios encaram o México, no dia 15, na cidade mexicana de Torreón; e os Estados Unidos, no dia 18, na cidade americana de Tampa.

O Flamengo já decidiu que vai fretar voo para seus uruguaios jogaram o Fla x Flu, e o Palmeiras ainda estuda a melhor opção para ter os atletas à disposição para o jogo contra o Vitória.

Vitor Roque, Danilo e Alex Sandro estão juntos com a seleção brasileira, mas também não retornam juntos para o Brasil. A presidente Leila Pereira está na França para resolver questões pessoais e vai aproveitar a viagem para resgatar o Tigrinho ?o Brasil encara a Tunísia, em Lille, na terça-feira (18). O Flamengo, por sua vez, vai fretar um avião para os seus atletas.

As direções de Vasco e Cruzeiro entraram em contato com Leila Pereira pedindo ajuda com o retorno do zagueiro Fabrício Bruno e do lateral direito Pedro Henrique, e eles vão ganhar carona. Existiu um boato de que Leila teria se recusado a levar os atletas do Flamengo, mas isso não aconteceu.

DISCORDÂNCIAS AFASTAM DUPLA

Flamengo e Palmeiras aumentaram a "guerra fria" entre si no últimos dias. Só nesta semana, o Rubro-negro emitiu um comunicado sugerindo a proibição do gramado sintético no futebol brasileiro.

Leila Pereira criticou o STJD pela punição de Allan e o julgamento adiado do atacante Bruno Henrique. Mas o capítulo que fez tudo isso virar uma bola de neve foi a disputa pelos direitos de TV na Libra, com direito a cutucas públicas das duas partes.

Além disso, o Alviverde apimentou essa rivalidade contratando Andreas Pereira nesta temporada e o garoto Felipe Teresa, dias após ele ser dispensado do Fla por mau comportamento.