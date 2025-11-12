RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Pedro segue em evolução de sua fratura no antebraço direito. Segundo o Flamengo, o camisa 9 está no "último estágio" da recuperação.

INICIOU TREINOS PARCIAIS COM O GRUPO

Na manhã desta quarta-feira (12), no Ninho do Urubu, ele realizou seu primeiro treino parcial com o grupo. Segundo o comunicado do Rubro-Negro, ele agora utiliza uma nova e mais curta imobilização.

O UOL já havia informado que o Flamengo já tem uma tipoia pronta para o caso dele atuar de maneira imobilizada. A prótese, porém, precisa ter a aprovação da arbitragem a cada jogo.

Há um otimismo grande de que Pedro se recupere antes da final da Libertadores, no próximo dia 29, em Lima, no Peru, contra o Palmeiras.

*

VEJA O BOLETIM DE IMPRENSA DO FLAMENGO

ALLAN

Jogador se recupera de uma fascite plantar e segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo.

JORGINHO

Meia realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física.

LÉO ORTIZ

Ainda com resquícios de dor no tornozelo após trauma sofrido na região, o zagueiro segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube.

PEDRO

Em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio de sua reabilitação da fratura. Nesta quarta-feira (12), já com nova e mais curta imobilização, retomou as atividades parciais com o grupo, em exercícios ainda sem confronto direto. A programação de recuperação segue dentro do planejado pelo departamento médico do Flamengo.