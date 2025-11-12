A Federação Mineira de Futebol (FMF) vetou o Estádio Frei Norberto, em Paracatu, para uso no restante do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão de 2025. A decisão foi tomada após os graves incidentes registrados durante a partida entre Associação Esportiva Paracatu e Boa Esporte, válida pela segunda rodada do Hexagonal final, e publicada no último dia 10 no site oficial da Federação.

De acordo com o ofício divulgado pela Diretoria de Competições da FMF, a súmula da arbitragem e o relatório do delegado do jogo relataram invasões de campo, agressões verbais e ameaças contra o quarteto de arbitragem. Um torcedor ainda teria arremessado uma pedra em direção ao assistente número 2, Pablo José Martins.

Entre os envolvidos identificados estão membros da diretoria do Paracatu, incluindo o presidente Roberto Cunha Miranda e o gerente de futebol Marcelo Augusto, além do secretário municipal de Esportes, Thiago Batista Ramos, que também teria invadido o campo e insultado um dos árbitros. O documento também aponta que a equipe de segurança contratada pelo clube foi “totalmente omissa” e que o alambrado do estádio é baixo e frágil, sem garantir a integridade dos profissionais em campo.

Ainda, de acordo com o ofício publicado pela FMF, as imagens da partida confirmaram os relatos da súmula. Mesmo após apresentar esclarecimentos, o Paracatu não conseguiu afastar a responsabilidade pelos acontecimentos nem garantir condições seguras para novos jogos no local.

Com o veto, a FMF designou o Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, cidade a 253km de Paracatu, para a partida entre Paracatu e Novo Esporte, marcada para o dia 22 de novembro, pela quinta e última rodada do Hexagonal. O clube mandante arcará com todos os custos da mudança, conforme determina o regulamento.

Em nota, a assessoria do Paracatu informou que o clube recebeu o comunicado da federação no dia 10 e que, como participante do campeonato, deve acatar todas as decisões da FMF. “A gente pode não concordar, mas tem que acatar. Temos preferência por atuar em casa, perante a nossa torcida, mas vamos respeitar quaisquer decisões que sejam tomadas pela Federação Mineira”.

Antes da partida em Patrocínio, o Paracatu enfrenta o Tupi neste sábado (15), às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, pela quarta rodada do Hexagonal final da Segunda Divisão do Mineiro.

O caso também será encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) para as providências cabíveis.

Tags:

B | campeonato | campeonato mineiro | Decisão | final | Fmf | futebol