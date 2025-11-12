BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vive a expectativa de poder contar com Flaco López para o jogo de sábado, contra o Santos, pelo Brasileiro.

A Argentina joga contra Angola na sexta-feira, em Luanda, capital angolana. O jogo ocorre às 13h (de Brasília) e será o único da seleção nesta Data Fifa.

Uma série de treinos estava prevista para depois do amistoso, mas o UOL apurou que as atividades foram canceladas. Assim, os jogadores seriam liberados para voltarem aos seus clubes.

A Argentina não marcou um segundo amistoso pela dificuldade em encontrar um adversário mais forte do que Angola. A Associação Argentina de Futebol (AFA) também queria que o possível rival aceitasse algumas condições financeiras, porém isso não aconteceu.

Existe a possibilidade de o Palmeiras fretar um voo para buscar Flaco López na África, mas ainda não há uma definição quanto a isso. A equipe joga contra o Santos às 21h de sábado, na Baixada Santista.

A volta do atacante diminuiria uma extensa lista de desfalques do Palmeiras para o clássico. Além de Flaco, Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramon Sosa, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres também estão com as suas seleções. Já Andreas Pereira e Allan estão suspensos.

Se Flaco voltar, o Palmeiras ganha um respiro em um setor em que conta com só uma opção no momento. Apenas Bruno Rodrigues, recuperado de lesão séria recentemente, aparece como disponível entre os centroavantes do elenco.