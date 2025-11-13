SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Letícia Bufoni, 31, skatista e referência no esporte brasileiro, anunciou uma nova fase em sua carreira. A atleta, conhecida por suas conquistas nos X Games e por sua atuação também nas pistas da Porsche Cup, agora integra o time global de creators do OnlyFans.

O objetivo, segundo ela, é compartilhar de forma exclusiva bastidores de treinos, competições e o dia a dia de alto rendimento ?mas sem deixar de lado seu lado empresária.

"Essa parceria surgiu de forma muito natural. O OnlyFans me fez uma proposta totalmente alinhada com o tipo de conteúdo que gosto de produzir, mostrando a realidade do esporte e da minha rotina", explicou a atleta. "É uma maneira mais próxima e autêntica de me conectar com as pessoas que me acompanham."

A entrada de Letícia reforça o movimento da plataforma em se aproximar de nomes do esporte mundial. Atletas como Pedro Scooby, Charles do Bronx, Nick Kyrgios, Douglas Costa e Arina Rodionova já utilizam o OnlyFans como canal direto com seus fãs, apostando em conteúdo esportivo e bastidores exclusivos.

Mas Letícia vai além das manobras no skate. A paulistana também vem construindo uma sólida trajetória como empreendedora. Ela é cofundadora da Monarch Project, marca de shapes criada em parceria com a britânica Sky Brown; dona da Flip Burger, hamburgueria em Guarulhos; e sócia da Mamba Water, marca de água enlatada que tem também o surfista Pedro Scooby entre os investidores.

"Estou em um momento da vida em que quero mostrar tudo o que envolve o meu trabalho ? dentro e fora do esporte. Essa liberdade criativa que o OnlyFans oferece tem muito a ver com essa nova fase", destacou.