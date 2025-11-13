(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo colocou uma 'pausa' em suas reuniões de planejamento para 2026. Após um primeiro encontro entre cartolas e comissão técnica no fim de outubro, lideranças do Tricolor só devem voltar a discutir a próxima temporada após o Brasileiro.

FOCO EM 2025

À reportagem, fontes na liderança do clube revelaram que o assunto agora ficará 'pausado', com foco total voltado às últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O objetivo central do clube, atualmente em 8º lugar e a seis pontos do G7, é conquistar vaga à próxima pré-Libertadores.

A participação no continental é considerada 'chave' para as pretensões financeiras do ano que vem e influirá diretamente na construção do elenco da próxima campanha. Como o UOL mostrou, a diretoria até distribuirá uma premiação ao elenco em caso de classificação.

Dessa forma, contratações e renovações contratuais estão suspensas. O Tricolor já abriu conversas com Rodriguinho e Negrucci por novos contratos até 2028, mas não avançará antes do encaminhamento do certame nacional; permanências de jogadores em fim de contrato, como Luiz Gustavo, Rigoni e Dinenno, e retornando de empréstimo, como são os casos de Giuliano Galoppo e Jandrei, também só serão discutidas em dezembro.

O primeiro encontro para definição de estratégias para a próxima temporada aconteceu no último dia 29. Dentre os temas em discussão, mandatários traçaram um perfil de reforços mais jovem, bem como uma abordagem com mais afinco na janela de transferências de início do ano, que antecipará 18 rodadas do nacional.

Estiveram presentes na primeira reunião no CT da Barra Funda: o técnico Hernán Crespo e sua comissão, o presidente Julio Casares, o superintendente geral Márcio Carlomagno, os diretores Carlos Belmonte e Rui Costa, os adjuntos Nelson Ferreira e Fernando Chapecó e o coordenador-geral Muricy Ramalho