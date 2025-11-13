RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A hora é agora. Quem andava chateado com a falta de oportunidades no Flamengo terá uma chance de ouro na partida deste sábado (15), contra o Sport, na Arena Pernambuco (PE), em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro.

AO MENOS OITO DESFALQUES CERTOS

Com sete jogadores convocados para a Data Fifa, além de Pedro ainda em recuperação da fratura no antebraço direito, o Rubro-Negro tem uma semana livre para treinamentos onde o técnico Filipe Luís observa atentamente atletas que não vinham sendo muito utilizados, casos dos atacantes Juninho, Michael, Everton Cebolinha e Wallace Yan, além dos zagueiros João Victor e Cleiton.

Aposta do diretor de futebol José Boto no início da temporada, Juninho pode ser um dos escolhidos pelo treinador para iniciar a partida. Com apenas três gols em 29 jogos disputados em 2025, o atleta entrou pela última vez por 14 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, dia 1º de novembro. Seu último gol aconteceu ainda no dia 3 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira (VEN), pela fase de grupos da Libertadores.

Cebolinha tem sido utilizado de forma esporádica e por poucos minutos. Sua última participação foi domingo passado, na vitória por 3 a 2 sobre o Santos, onde atuou por dez minutos. Ele fez quatro gols na temporada e desperta o interesse do Grêmio, que quer repatriá-lo ano que vem.

Michael é outro muito pouco aproveitado por Filipe Luís. Ele chegou a ficar cinco meses sem atuar, entre junho e outubro. Após isso, entrou em campo apenas três vezes, somando 41 minutos no total. Ao todo, fez dois gols na temporada.

Wallace Yan teve um primeiro semestre promissor, com boas atuações e sendo utilizado com frequência. Em seguida, seu rendimento caiu e o jogador passou a ser questionado por situações comportamentais em campo. Contra o Bahia, foi expulso com apenas dez minutos e acabou sendo multado pela diretoria. Após o episódio, perdeu espaço. Seu último jogo foi no empate por 2 a 2 com o São Paulo, quando atuou por apenas oito minutos. Ele soma sete gols na temporada.

João Victor e Cleiton são oriundos da base e também pouco utilizados. O primeiro soma seis partidas em 2025 e o segundo, sete.

Penso em colocar os jogadores que, segundo meu modo de ver, encaixam com as características que a equipe precisa, com o momento do jogador, sempre pensando no que é melhor para a equipe. Vou estudar o time do Sport e vou colocar a equipe que acredito que seja melhor para poder vencer.Filipe Luís, após a vitória sobre o Santos

NÚMERO DE DESFALQUES PODE AUMENTAR

Os sete convocados da Data Fifa foram: Danilo e Alex Sandro (Brasil); Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

Pedro ainda não tem previsão de retorno, mas a evolução é satisfatória e nesta quarta-feira (12) o jogador passou a treinar parcialmente com o grupo e com uma tipoia menor. Há um otimismo de que ele retorne antes da final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, contra o Palmeiras.

Na vitória por 3 a 2 sobre o Santos também desfalcaram o time o zagueiro Léo Ortiz e os volantes Allan e Jorginho, todos por questões médicas.

No caso de Ortiz, o boletim desta quarta-feira (12) não foi animador. O defensor ainda sente dores no tornozelo esquerdo e suas chances de enfrentar o Sport são pequenas. A tendência é a de que o jovem João Victor seja o titular ao lado de Léo Pereira.

Allan e Jorginho também ainda não estão liberados. O primeiro segue no departamento médico se recuperando de uma fascite plantar e o segundo faz trabalhos em campo com a fisioterapia e a preparação física. Neste setor, porém, o técnico Filipe Luís tem à disposição Erick Pulgar, De la Cruz e Saúl.

Nas laterais, os substitutos naturais serão Emerson Royal e Ayrton Lucas. A dúvida fica na armação e no ataque, com Luiz Araújo e Samuel Lino sendo dois dos prováveis escalados.

BRUNO HENRIQUE PODE SER MAIS UM DESFALQUE

O Flamengo corre o risco de ter mais um desfalque: Bruno Henrique. O julgamento do atacante no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva será retomado nesta quinta-feira (13), às 15h, na sede do STJD.

A sessão foi adiada na última segunda-feira após um pedido de vista feito pelo auditor Marco Aurélio Choy. Antes da interrupção, o relator do caso havia votado pela absolvição do atacante da acusação de manipulação esportiva, com a sugestão de reverter a suspensão de 12 jogos para uma multa de até R$ 100 mil.

Bruno Henrique tem atuado há dois meses com um efeito suspensivo. Ainda restam oito votos. Se a condenação for mantida, o jogador desfalcará o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro.