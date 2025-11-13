SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sonho começou com mais cara de pesadelo. Jhon Arias até atingiu o objetivo pessoal de atuar na Premier League, já que deixou o Fluminense para assinar com o Wolverhampton, mas o clube vive momento delicado e ainda não teve a ajuda direta do colombiano para melhorar.

CAMPANHA PÉSSIMA NA PREMIER LEAGUE

O Wolverhampton é o lanterna da Premier League, com apenas dois pontos em 11 jogos disputados. A equipe só conseguiu dois empates, contra Brighton e Tottenham, e perdeu as outras nove partidas.

Diante da péssima campanha, a diretoria dos Wolves demitiu Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, que ajudou o clube a fugir do rebaixamento na temporada passada.

O português Rui Vitória e o galês Rob Edwards aparecem no radar, com a difícil missão de reestruturar a equipe nesse momento de turbulência.

POUCAS EMOÇÕES

Foram apenas 12 partidas disputadas em 2025, sendo nove como titular. Arias não conseguiu balançar as redes ou distribuir assistência em 720 minutos em campo.

Ele até marcou um gol pelo Wolverhampton, mas foi em amistoso de pré-temporada contra o Girona. A equipe perdeu por 2 a 1, na ocasião, e Arias entrou no segundo tempo.

A adaptação, contudo, está próxima de terminar. Arias se viu mais acostumado com a Premier League e projetou a volta do bom futebol apresentado no Fluminense.

"Acho que a minha melhor versão está chegando e isso é importante para mim. Na última semana, me senti melhor jogando com os meus companheiros, com a liga", disse Arias, antes de completar:

"É um campeonato diferente, então ainda estou trabalhando para ser melhor, para ter atuações melhores e poder ajudar a minha equipe", finalizou.

VAI VOLTAR?

Essa não é a prioridade no momento. O UOL apurou que Jhon Arias tem tudo para terminar a temporada na Inglaterra, antes de pensar no futuro da carreira.

Caso o Wolverhampton venha a ser rebaixado para a Championship, Arias deve procurar um novo clube. A prioridade, no entanto, seguirá sendo o mercado europeu.

O colombiano pensa em voltar ao Brasil no futuro, especialmente pela identificação construída no Fluminense.