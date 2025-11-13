SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico brasileiro Sylvinho se vê perto de colocar ainda mais o seu nome na história da seleção da Albânia, mas pode precisar de uma "ajudinha" da Inglaterra.

O QUE SYLVINHO BUSCA

A Albânia pode se classificar pela primeira vez para a repescagem para a Copa do Mundo. A seleção europeia nunca chegou perto de jogar o Mundial desde que as Eliminatórias foram implementadas. Em 1934, em um outro cenário do futebol mundial, os albaneses foram convidados para jogar a segunda edição do torneio, mas desistiram.

Os comandados de Sylvinho estão em segundo no Grupo K, com 11 pontos ?o vice-líder da chave garante a vaga na repescagem europeia. A Inglaterra lidera a chave e já não pode ser alcançada.

Mas os ingleses podem ser os "melhores amigos" da Albânia de Sylvinho. nesta quinta-feira (13), os albaneses encaram Andorra e, se vencerem, torcerão para que a Inglaterra vença a Sérvia. Se isso acontecer, a vaga na repescagem estará garantida, e o brasileiro colocará ainda mais seu nome na história da seleção.

Caso não dê certo, a Albânia terá uma chance na última rodada, e a Inglaterra será fundamental de novo. Albaneses e ingleses se enfrentarão no duelo que fechará as Eliminatórias, enquanto a Sérvia ?única seleção que pode desbancar a Albânia? recebe a frágil Letônia.

A Albânia chega embalada para os jogos finais das Eliminatórias. A seleção tem quatro vitórias nos últimos quatro jogos, incluindo um triunfo contra a Sérvia, principal rival, fora de casa.

Sylvinho mira entrar para a lista de técnicos brasileiros que comandaram outras seleções em Copas. A lista tem: Zico (Japão), René Simões (Jamaica), Felipão (Portugal), Parreira (Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul), Carpegiani (Paraguai), Alexandre Guimarães (Costa Rica) e Marcos Paquetá (Arábia Saudita).

Mais do que isso, Sylvinho virou a "esperança" dos técnicos brasileiros. Com o italiano Ancelotti na seleção, ele é o único nascido no Brasil e comandar um país que ainda tem chance de vaga na Copa. Caso não se classifique, esta será a primeira vez que o Mundial não terá ao menos um treinador brasileiro.

ALBÂNIA DÁ SALTO COM SYLVINHO

Sylvinho foi anunciado como técnico da Albânia em janeiro de 2023. Desde então, classificou a seleção para a última edição da Eurocopa e agora vê o sonho de jogar uma Copa do Mundo como real após ser eliminada com facilidade nas últimas edições das Eliminatórias.

A vaga na última Eurocopa levou Sylvinho a ser homenageado. Ele recebeu o prêmio "Águia de Ouro" das mãos do Primeiro Ministro do país.

O brasileiro já comandou a seleção em 30 partidas. Foram 14 vitórias, sete empates e nove derrotas. O único ponto baixo da passagem até aqui aconteceu na Liga das Nações da Uefa. No ano passado, a seleção foi rebaixada da Liga B para a C.

A Albânia é apenas a terceira experiência que Sylvinho tem como técnico. O brasileiro passou por Lyon e Corinthians antes.

GRUPO DA ALBÂNIA

Inglaterra - 18 pontos*

Albânia - 11 pontos*

Sérvia - 10 pontos*

Letônia - 5 pontos

Andorra - 1 ponto

*Seleções têm um jogo a menos

JOGOS DO GRUPO

nesta quinta-feira (13) - 16h45Andorra x AlbâniaInglaterra x Sérvia

Domingo - 14hAlbânia x InglaterraSérvia x Letônia