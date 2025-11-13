SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O reencontro de Deyverson com o Atlético-MG e a Arena MRV reservou mais uma noite apoteótica para o atacante no estádio, mas agora do outro lado da moeda.

A NOITE DE DEYVERSON

O centroavante pisou pela primeira vez na Arena MRV após deixar o Atlético-MG rumo ao Fortaleza. Antes, ele só havia jogado lá contra o Galo quando atuava no Cuiabá.

Deyverson "puniu" o ex-clube com três gols e selou um empate por 3 a 3 amargo para os mineiros. Por outro lado, deu ao Fortaleza um ponto valioso na luta contra o rebaixamento.

Os gols fizeram Deyverson se tornar o terceiro maior artilheiro da ainda curta história da Arena MRV. O atacante chegou a nove gols em dez jogos atuando na casa do Atlético-MG. Ele só está atrás de Hulk [21] e Paulinho [17]. Com os tentos anotados nesta quarta-feira (12), ele ultrapassou Guilherme Arana [6].

Uma marca pessoal também foi batida. Esta foi a primeira vez na carreira em que o atacante marcou um hat-trick [três gols no mesmo jogo].

E eles saíram com repertório. Primeiro, Deyverson antecipou Everson e finalizou de primeira. Depois, cobrou pênalti no canto direito do goleiro, que até acertou o lado, mas não alcançou. Por último, nos acréscimos, completou cruzamento rasteiro como deu, mas foi o suficiente para a bola ir no contrapé do rival e entrar.

Em todos, ele evitou comemorar e pediu desculpas. Substituído depois de fazer o terceiro gol, ele ainda interagiu com torcedores do Atlético-MG.

Fiz uma partida séria, focada. Em nenhum momento houve brincadeiras ou falta de respeito com o Galo. Joguei aqui, tenho muito carinho, mas defendo as cores do Fortaleza nesta quinta-feira (13), que acreditou em mim, não que o Atlético-MG não tenha acreditado.Deyverson, ao Sportv

A OUTRA NOITE APOTEÓTICA

Há um ano e dois meses, Deyverson viveu sua primeira noite apoteótica na Arena MRV. Ela aconteceu no jogo contra o Fluminense, pela volta das quartas de final da Libertadores.

Ele fez os dois gols da vitória atleticana por 2 a 0 e garantiu o time na semifinal da Libertadores. O atacante havia começado aquele jogo no banco, mas foi acionado para entrar no final do primeiro tempo após Bernard se machucar.

Deyverson se emocionou na ocasião. "Eu sou um cara muito emotivo. Eu me emociono muito porque só eu e ela [esposa] sabemos o que a gente vive todos os dias, porque a gente passa a luta que a gente tem dia a dia batalhando, fazendo o máximo pra escolher dar certo", disse ao Paramount+.