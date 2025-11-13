LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - A "cooperação entre clubes" proposta por Leila Pereira não colocará os jogadores de Palmeiras e Flamengo no mesmo voo de volta ao Brasil, depois da Data Fifa.

Os defensores Alex Sandro e Danilo, do clube rubro-negro, retornarão ao Brasil na quarta-feira (19), dia seguinte ao duelo contra a Tunísia, em um voo comercial.

Paulo Henrique, do Vasco, Luciano Juba, do Bahia, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, voltarão com Vitor Roque no avião da presidente do Palmeiras, horas depois do jogo, disputado em Lille.

O lateral-esquerdo Alex Sandro citou um motivo curioso ao justificar que até prefere o voo comercial.

"A questão de dormir depois do jogo é muito importante também. Eu, particularmente, prefiro assim, porque você jogar e depois voltar logo, obviamente que você ganha um pouco de tempo, mas também perde uma ótima noite de sono. Então eu tô naquela fase que o sono, pra mim, é bem importante pra minha recuperação", disse, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Londres.

O voo de volta tem sido assunto entre os jogadores. Vitor Roque, o único representante do Palmeiras na seleção, também falou do assunto no encontro com a imprensa.

"Esse avião acho que é outro, não é o que a gente viaja sempre, então não sei como que é. Falaram que é muito bom, que esse aí tem até cama, e a resenha foi que também nós até brincamos com o Fabrício (Bruno). Ele falou "vou buscar uma vaguinha nesse voo aí também". Falaram que o avião é confortável, esse daí eu não conheço ainda", disse.

Enquanto o lado palmeirense se apressa pensando no duelo contra o Vitória, o jogo do Flamengo depois da data Fifa é o clássico contra o Fluminense.