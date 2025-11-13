LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - A final da Libertadores chegou à seleção brasileira. Flamengo e Palmeiras, os dois finalistas, estão representados na lista de convocados, mas a conversa vai além: entre os jogadores que atuam na Europa, o assunto também está quente.

"A gente comenta, a gente conversa, é um assunto, sim, principalmente dos jogadores que passaram pelo Flamengo. Mas é nos momentos de descontração, no momento que estamos na piscina, não dentro do campo para o trabalho", disse Alex Sandro.

O lateral-esquerdo é, ao lado de Danilo, o representante do Flamengo no grupo; Vitor Roque é o único jogador do Palmeiras na equipe. Os dois brasileiros se enfrentam em Lima, no Peru, no dia 29 deste mês. Mas o clima de rivalidade não afeta a relação entre os rubro-negros e o atacante do time rival.

"A minha relação com o Victor Roque é muito boa, até então porque nós passamos pelo Atlético Paranaense, então temos essa história em comum. Não tem nenhum tipo de rivalidade, porque aqui estamos totalmente focados na seleção brasileira", acrescentou Alex Sandro, em entrevista coletiva.

Ao ser perguntado sobre a mobilização de outros jogadores do grupo com relação à final, o veterano afirmou que os rubro-negros são maioria. "Bem, acho que a torcida do Flamengo está em maioria neste momento aqui na seleção brasileira. Tenho certeza que vamos ter uma grande torcida também com esses jogadores que estão aqui."

A lista de torcedores rubro-negros na seleção é encabeçada por Vini Jr., mas tem ainda Lucas Paquetá e Wesley, ambos também com passagem pelo clube. Fabrício Bruno também é outro que defendeu o clube carioca num passado recente.

O QUE MAIS ALEX SANDRO DISSE

Estudando a seleção

"Eu sou um que gosta de estudar principalmente os próximos jogos que eu vou ter, por exemplo, no Brasileiro. E falando da seleção brasileira, eu estudava mais os jogos, mesmo, para ver o sistema que estava jogando, principalmente os jogadores que estavam na minha posição, como eles estavam se comportando, como eles estavam marcando, como eles estavam atacando, como eles estavam se comportando em certos momentos dos jogos. Então, quando eu falo que eu não só assisti os jogos, mas também eu estudava os jogos, que é bem diferente. Por isso, quando eu assisto o jogo em casa, eu gosto de assistir sozinho, porque às vezes, enfim, sou casado, tenho duas filhas, às vezes na sala está uma bagunça, as crianças brincando, a mulher querendo conversar durante o jogo, fala me desculpe, agora eu estou. Estudando, não só assistindo o jogo. Quando eu falo que eu estudei o jogo, foi através disso".

O que Ancelotti trabalha

"Ele tenta sempre explicar o que vamos fazer, o que temos que fazer e como temos que fazer. Então isso é muito importante. Depois dessa conversa, vamos para o campo e tentamos realizar aquilo que vimos na reunião. Então todos esses momentos estão sendo muito importantes para nós. E como um bom treinador italiano, o tático obviamente que é muito importante. Eu passei pela Itália e sei o quanto é importante essa questão tática. E dá para ver que realmente essa questão tática na seleção brasileira está ficando cada vez mais refinada. Todos estão cada vez mais entendendo as suas posições, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer também, que isso é importante. Então é basicamente isso. Procura sempre explicar antes do treino como vai ser o trabalho para depois nós executarmos".

Disputa na lateral

"Eu sempre disse que a seleção brasileira sempre foi privilegiada sobre a quantidade de jogadores de certas posições na lateral, sempre foi assim. Se pegar as últimas convocações, passaram, principalmente na lateral esquerda, outros jogadores de qualidade que poderiam estar aqui nesta quinta-feira (13). Procuro um bom momento, me sinto bem, me sinto em um bom momento. Obviamente essa experiência pode ajudar o grupo, mas assim como os jogadores mais jovens também. Às vezes ajuda mais a experiência do que a experiência a eles, porque eles trazem uma nova energia e essa nova energia ajuda a nós também".

Ancelotti como estrangeiro e climão em evento na CBF

"Primeiramente, eu acho que cada um tem o direito de ter a sua opinião, até então os treinadores que falaram deram a opinião deles, que por mim tudo bem até aí, porque é o direito deles. Porém, quando você falar de Ancelotti, de tudo aquilo que ele fez e está fazendo pelo futebol, muitas vezes nós temos que agradecer a ele tudo que ele já fez pelo futebol e está fazendo também. Sem dizer também que é uma honra poder tê-lo, ele é que não só ele, mas como a comissão toda dele. E para mim que, enfim, passei a maioria da minha carreira fora e fui sempre, tive sempre a boas-vindas de ser um estrangeiro, eu também vejo que é sempre bom dar as boas-vindas para um estrangeiro. Eu acho que isso é questão de educação pra mim você dá boas-vindas aos estrangeiros que estão saindo do país deles pra vir pro seu país para trabalhar. Obviamente que o Brasil tem grandes treinadores, sempre teve ótimos treinadores na seleção brasileira. Mas quando, independentemente de ser o Ancelotti ou não, eu acho que essa questão de dar as boas-vindas é questão de educação. Esse é meu ponto de vista".