SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras treinou na Academia de Futebol na manhã desta quinta-feira (13), e a principal novidade foi o goleiro Weverton.

Weverton avançou em seu cronograma individualizado e realizou alguns trabalhos em separado com bola no campo. O goleiro se recupera de uma fissura na mão direita.

Os atletas à disposição da comissão técnica fizeram um trabalho tático seguido de atividades técnicas específicas para os setores ofensivo e defensivo.

O elenco segue com os desfalques dos sete atletas convocados nesta data Fifa, e contou com a presença de garotos do time sub-17 e do time sub-20.

O atacante Paulinho e o meio-campista Lucas Evangelista, que se recuperam de cirurgias na perna e coxa direita, respectivamente, seguiram tratamento na parte interna da Academia.

O próximo compromisso do Palmeiras é o clássico contra o Santos, às 21h deste sábado (15), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.