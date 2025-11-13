LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira se despede nesta quinta-feira do CT do Arsenal, onde treinou por quatro dias, na preparação para o duelo contra Senegal, no sábado (15), em Londres.

O presidente da CBF, Samir Xaud, marcou presença no treino desta quinta-feira (13), pela primeira vez na semana. Ele chegou do Brasil nesta quarta-feira (12) à noite.

O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, também assistiu a atividade, ao lado de membros da comissão técnica. Em breve conversa com o presidente da CBF, testemunhada pelo UOL, ele disse "já fui muito feliz aqui, com a seleção".

O treino desta quinta tem menos carga física que o desta quarta-feira (12), e o foco é mais em situações de jogo e ajustes técnicos e táticos.

A imprensa teve acesso apenas aos 20 minutos iniciais da atividade. Desde nesta quarta-feira (12), Ancelotti já começou a desenhar um time para o embate contra os senegaleses.

No período em que os jornalistas tiveram acesso, os jogadores se reuniram no centro do campo com o treinador, em clima descontraído. Depois, eles foram divididos em dois grupos e fizeram um trabalho de aquecimento e exercícios de mobilidade.

Depois, os jogadores repetiram uma dinâmica dos outros dias, com uma mistura entre cruzamentos e finalizações.

A tendência é que a equipe tenha aquela que é considerada a força máxima entre os convocados, com a volta, também, de um esquema 4-2-4, que funcionou na goleada contra a Coreia do Sul.

Com base nos treinos da semana, a provável equipe para o duelo com os africanos teria Ederson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Bruno Guimarães e Casemiro; Estevão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Jr.