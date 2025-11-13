SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fretou voos para os seus atletas convocados nesta data Fifa para que eles possam se juntar ao elenco o mais rápido possível na reta decisiva do Brasileiro, mas terá que torcer contra o tempo.

O QUE ACONTECEU

A reportagem apurou que o Palmeiras trabalha neste plano de ação há algum tempo e definiu que a melhor opção era fretar voos para todos seus convocados. A única é exceção é o atacante Vitor Roque, que retorna da França de carona com a presidente Leila Pereira.

No entanto, o clube é cauteloso em relação a presença dos atletas no jogo contra o Vitória na próxima semana. A situação de Flaco López, que pode retornar a tempo de pegar o Santos, também é parecida.

O Paraguai, de Gustavo Gómez e Ramon Sosa, enfrenta os Estados Unidos no sábado (15), no Subaru Park, na Pensilvânia, e na terça (18), joga contra o México, no Alamodome, no Texas, às 22h30 (de Brasília). Na quarta (19), o Palmeiras encara o Vitória, no Allianz Parque, às 19h30.

O Uruguai, de Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres, também pela frente os mesmo adversários do Paraguai: Estados Unidos e México. O jogo contra os mexicanos é no dia 15, na TSM Corona, em Torreón, no México. E o duelo contra os norte-americanos é na terça, dia 18, às 21h, no estádio Raymon James, em Tampa, na Flórida.

Flaco López será liberado mais cedo da data Fifa, mas não tem presença garantida já para o jogo contra o Santos (neste sábado, 15). Os argentinos encaram a Angola, em Luanda, nesta sexta-feira (14), às 13h (de Brasília), e também pega um voo fretado.

O Palmeiras trabalha durante a semana sem ter a certeza que esses jogadores estarão à disposição de Abel Ferreira. O clube entende que toda essa logística de retorno depende de uma série de fatores sobre os quais ele não tem controle.