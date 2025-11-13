SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de indicados aos prêmios Marta e Puskás, entregues aos gols mais bonitos da temporada. A atacante do Orlando Pride e a seleção brasileira concorre ao troféu que leva o seu nome. No masculino, os indicados foram Alerrandro (ex-Vitória e atualmente no CSKA) e Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns).
Os vencedores serão eleitos através de voto popular e também por um painel da Fifa. Foram avaliados os gols feitos entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.
AS INDICADAS AO PRÊMIO MARTA
Jordyn Bugg | North Carolina Courage x Seattle Reign | 22 de março de 2025
Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais x Arsenal | 27 de abril de 2025
Ashley Cheatley | Brentford x Ascot United | 3 de novembro de 2024
Kyra Cooney-Cross | Alemanha x Austrália | 28 de outubro de 2024
Jon Ryong-jong | RPD da Coreia x Argentina | 2 de setembro de 2024
Marta | Orlando Pride x Kansas City Current | 17 de novembro de 2024
Vivianne Miedema | País de Gales x Países Baixos | 5 de julho de 2025
Kishi Núñez | Argentina x Costa Rica | 8 de setembro de 2024
Lizbeth Ovalle | Tigres x Guadalajara | 3 de março de 2025
Ally Sentnor | EUA x Colômbia | 20 de fevereiro de 2025
Khadija Shaw | Hammarby x Manchester City | 21 de novembro de 2024
OS INDICADOS AO PUSKÁS
Alerrandro | Vitória x Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
Alessandro Deiola | Cagliari x Venezia | 18 de maio de 2025
Pedro de la Vega | Cruz Azul x Seattle Sounders | 31 de julho de 2025
Santiago Montiel | Independiente x Independiente Rivadavia | 11 de maio de 2025
Amr Nasser | Al Ahly x Pharco | 17 de abril de 2025
Carlos Orrantía | Querétaro x Atlas | 16 de abril de 2025
Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund | 21 de junho de 2025
Declan Rice | Arsenal x Real Madrid | 8 de abril de 2025
Rizky Ridho | Persija Jakarta x Arema | 9 de março de 2025
Kévin Rodrigues | Kas?mpasa x Rizespor | 9 de fevereiro de 2025
Lamine Yamal | Espanyol x Barcelona | 15 de maio de 2025