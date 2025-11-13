SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ronaldo Nazário e Celina Locks transformaram a noite de quarta-feira (12) em um verdadeiro desfile de glamour. O casal recebeu convidados para a segunda edição do Leilão Galácticos, evento beneficente realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo, que reuniu grandes nomes do entretenimento, do esporte e da moda em torno de uma causa social.

O jantar marcou os 15 anos da Fundação Fenômenos, criada por Ronaldo para apoiar projetos e lideranças comunitárias em todo o país. "As experiências deste ano estão incríveis. Tenho certeza de que vamos superar o recorde de arrecadação", disse o ex-jogador, lembrando que a primeira edição somou R$ 10 milhões em doações.

A noite foi embalada por um show romântico de Belo e contou com a condução animada de Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Sabrina Sato e Virgínia Fonseca, que se revezaram na apresentação dos lotes. Virgínia, aliás, foi uma das protagonistas do evento -- além de anunciar, acabou arrematando um dos itens mais disputados: uma partida de pádel na casa de Vini Jr., acompanhada de uma camisa autografada pelo craque.

Outros lotes despertaram o interesse dos convidados, entre eles uma camisa assinada por Pelé e Ronaldo, vendida por R$ 260 mil; uma guitarra autografada por Slash, que alcançou R$ 480 mil; e uma joia exclusiva da designer Shirley Kerber, arrematada por Carlinhos Maia por R$ 700 mil. Houve ainda uma postagem patrocinada nos stories de Ronaldo e Celina, vendida por R$ 200 mil.

A disputa mais acirrada da noite envolveu uma camisa do Real Madrid autografada por Cristiano Ronaldo, que chegou a R$ 180 mil. Já um jantar íntimo com Ronaldo, Celina, Giovanna e Bruno Gagliasso na casa do ex-jogador foi arrematado por R$ 400 mil. "Vai ter muita resenha e fofoca", brincou Giovanna, arrancando risos da plateia.

O leilão também ofereceu experiências internacionais, como dois lugares VIP para um desfile da Dolce & Gabbana em Milão, vendidos por R$ 250 mil, e um encontro com Lionel Messi em Miami, que saiu por R$ 600 mil. Outro lote que chamou atenção foi uma camisa da seleção brasileira assinada pelos campeões de 2002, acompanhada de um pedaço original da grama da final da Copa, arrematada por R$ 270 mil.

Encerrando a noite, um participante desembolsou R$ 220 mil para jogar tênis com o próprio Ronaldo, com direito a raquete autografada por Alexander Zverev.

OUTROS LOTES DA NOITE:

- Jogo com Romário e Cafu no Desafio das Estrelas (14 de dezembro), com camisa autografada - R$ 180 mil

- Dois ingressos VIP para o show de Dua Lipa neste sábado (15), no Estádio Morumbis (SP), com meet and greet e foto - R$ 160 mil

- Obra de arte da dupla Os Gêmeos -R$ 1,15 milhão

- Experiência VIP com Neymar, em Mangaratiba (RJ), para duas pessoas, arrematada pela modelo Schynaider Moura - R$ 150 mil

- Experiência exclusiva no SBT, com Patrícia Abravanel, Celso Portiolli e Virginia Fonseca - R$ 900 mil

- Treinos de tênis em Miami com Juan Martín del Potro e acesso VIP ao Miami Open 2026 - R$ 150 mil