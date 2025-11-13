SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A noite nas Eliminatórias Europeias foi dramática para Itália e Portugal, que viveram momentos distintos antes da rodada final do torneio que dá vaga na Copa do Mundo de 2026. A França, por outro lado, fez a lição de casa e se garantiu no Mundial de maneira tranquila.

Os italianos até venceram, mas dependem de um verdadeiro milagre para fugir da repescagem: na última rodada, a tetracampeã precisa tirar um saldo de 17 gols da Noruega ? é necessário derrotar Haaland e companhia, portanto, por pelo menos 9 a 0 na rodada final.

Enquanto isso, os portugueses perderam a chance de confirmar a classificação antecipada. A seleção que tem Cristiano Ronaldo como astro, no entanto, ainda depende só dela para ir à Copa.

COMO FORAM OS JOGOS?

A França não teve dificuldade para superar a Ucrânia e garantiu a vaga direta no Mundial de maneira antecipada. Mbappé, de cavadinha em uma cobrança de pênalti, abriu o placar no Parque dos Príncipes antes de marcar mais uma vez ? Olise e Ekitike decretaram o 4 a 0. O duelo foi válido pelo Grupo D.

Já a Itália sofreu, mas conseguiu uma vitória contra a Moldávia de maneira heroica. O zagueiro Mancini, pouco antes dos acréscimos, balançou as redes de cabeça ? com isto, a tetracampeã ainda briga pela vaga direta com a Noruega, mas precisará fazer mágica para ultrapassar os rivais. Uma goleada por menos de 9 a 0 confirma o elenco de Gennaro Gattuso na repescagem.

Portugal, por sua vez, se complicou em uma noite frustrante para Cristiano Ronaldo. A atual campeã da Liga das Nações tomou 2 a 0 da Irlanda, em Dublin, e desperdiçou a oportunidade de se colocar no Mundial de maneira antecipada. Para piorar, CR7 acabou expulso por uma cotovelada e deixou o gramado ironizando a decisão da arbitragem.

O CENÁRIO DO TRIO ANTES DA RODADA FINAL*

Grupo D1 - França: 11 pontos2 - Ucrânia: 8 pontos3 - Islândia: 7 pontos4 - Azerbaijão: 1 ponto

Grupo I1 - Noruega: 21 pontos (saldo +29)2 - Itália: 18 pontos (saldo +12)3 - Israel: 9 pontos4 - Estônia: 4 pontos5 - Moldávia: 1 ponto

Grupo F1 - Portugal: 10 pontos2 - Hungria: 8 pontos3 - Irlanda: 7 pontos4 - Armênia: 3 pontos

*o líder confirma vaga direta na Copa, enquanto o vice vai para a repescagem

A ÚLTIMA RODADA DO TRIO

Azerbaijão x França

Itália x Noruega

Portugal x Armênia