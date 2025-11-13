(UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Éder Militão foi testado como lateral-direito e pode ser a principal novidade da seleção brasileira no duelo contra Senegal, no sábado, às 13h (horário de Brasília).

O restante do time deve manter o esquema com quatro atacantes, mas nenhum centroavante ?o esquema funcionou bem na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul.

Durante a semana, o treinador Carlo Ancelotti tentou consolidar uma base para o primeiro duelo da Data Fifa. A equipe deve ir a campo com Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Rodrygo, Estevão e Vini Jr.

O lateral Wesley também foi usado nos treinos, mas a tendência é que o zagueiro improvisado seja o titular. As laterais são as posições em que há mais dúvidas para a Copa do Mundo de 2026: na atual convocação, Carlo Ancelotti tem ainda Paulo Henrique como opção pela direita.

Na esquerda, três jogadores foram convocados: Alex Sandro, do Flamengo, que deve ser o titular; Caio Henrique, do Monaco, e Luciano Juba, do Bahia, que foi chamado pela primeira vez.