(UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou que o clube pretende erguer uma estátua para Lionel Messi no novo Camp Nou. O estádio passa por reformas desde 2023. O argentino, maior ídolo da história do Barça, teve que deixar o clube em 2021 devido a uma grave crise financeira.

Sempre achamos que algo mais deveria ser feito por Messi. Ele deveria ter uma estátua no Camp Nou, como Cruyff e Kubala. Seria justo que Leo também tivesse a sua, porque eles são jogadores icônicos que influenciaram a todos nós. Estamos trabalhando nisso. Obviamente, sua família precisa concordar.Joan Laporta, presidente do Barcelona, durante o lançamento do livro 'Jo Vaig Viure e La Masia', do jornalista Xavi Torres

O QUE ACONTECEU

Atualmente, apenas os ídolos Johan Cruyff e László Kubala possuem estátuas no Camp Nou. Ambos marcaram geração como jogadores do Barça, nas décadas de 1970 e 1950, respectivamente. Eles também tiveram passagens como treinadores do clube.

Após a saída conturbada em 2021, Messi nunca escondeu seu amor pelo Barcelona e pela cidade. Devido à maneira como a saída aconteceu, a relação entre o argentino e o presidente Laporta esfriou, mas o mandatário reforçou que as portas do clube sempre estarão abertas para o ex-camisa 10.

Acho que todos os torcedores do Barcelona adorariam tem uma estátua do Messi onde estão as grandes figuras da história do Barça. Tenho certeza de que ele voltará a ser ligado ao clube. Não sei o que ele fará quando sua carreira no Inter Miami terminar, mas ele sabe que as portas estão abertas. Temos absoluto respeito e admiração por Leo. Ele merece a mais bela homenagem do mundo.Joan Laporta

Messi surpreendeu nesta semana ao publicar em suas redes sociais que visitou o Camp Nou ? ainda em reformas. O craque aproveitou que a Argentina está treinando na Espanha durante a Data Fifa e, no domingo, foi até o estádio.

Na publicação, o argentino se declarou, disse sentir falta do Camp Nou e espera retornar para se despedir da torcida do Barça. Além disso, o ídolo afirmou em entrevista que pretende morar em Barcelona após se aposentar.

nesta quarta-feira (12) à noite voltei a um lugar do qual sinto muita falta. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo. Espero que um dia eu possa voltar, e não apenas para me despedir como jogador, como nunca pude...Lionel Messi, em publicação no Instagram

O Camp Nou está em reforma e não recebe jogos oficiais desde maio de 2023. Em agosto, o Barcelona adiou pela quinta vez a previsão de retorno ao estádio, ainda sem data para voltar a receber partidas.

Na última sexta-feira, a equipe fez um treino aberto para 23 mil pessoas no Camp Nou. No período sem seu estádio, o Barcelona tem mandado suas partidas no Estádio Olímpico Lluís Companys.