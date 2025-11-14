SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 caso tenham bons resultados nos jogos desta sexta-feira (14) das Eliminatórias.

QUEM PODE SE GARANTIR NA COPA

Holanda. A seleção de Memphis Depay garantirá a sua vaga se vencer a Polônia, fora de casa, a partir das 16h45 (de Brasília). Nenhum outro resultado nesta sexta-feira (14) garantirá os holandeses no Mundial do ano que vem.

Croácia. Os croatas precisam de uma vitória ou um empate contra Ilhas Faroe, a partir das 16h45, para se garantirem na Copa do Mundo. A seleção de Luka Modric e companhia joga em casa e mira participar da quarta edição consecutiva do Mundial ?foi vice em 2018 e terceiro lugar em 2022.

E QUEM PODE FICAR QUASE LÁ?

A briga deve esquentar ainda mais no Grupo A das Eliminatórias Europeias. Alemanha e Eslováquia estão empatadas com nove pontos na liderança da chave e enfrentam Luxemburgo e Irlanda do Norte, respectivamente, a duas rodadas do fim.

Se vencerem, as duas seleções irão para a última rodada em igualdade e terão um confronto direto. Ele será disputado somente na próxima segunda-feira.

QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO?

Sedes

Canadá

Estados Unidos

México

África

África do Sul

Argélia

Cabo Verde

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Senegal

Tunísia

América do Sul

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

Ásia

Arábia Saudita

Austrália*

Coreia do Sul

Irã

Jordânia

Japão

Qatar

Uzbequistão

Europa

Inglaterra

França

Oceania

Nova Zelândia

* A Austrália fica na Oceania, mas joga as Eliminatórias pela Ásia