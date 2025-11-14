SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas seleções podem garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 caso tenham bons resultados nos jogos desta sexta-feira (14) das Eliminatórias.
QUEM PODE SE GARANTIR NA COPA
Holanda. A seleção de Memphis Depay garantirá a sua vaga se vencer a Polônia, fora de casa, a partir das 16h45 (de Brasília). Nenhum outro resultado nesta sexta-feira (14) garantirá os holandeses no Mundial do ano que vem.
Croácia. Os croatas precisam de uma vitória ou um empate contra Ilhas Faroe, a partir das 16h45, para se garantirem na Copa do Mundo. A seleção de Luka Modric e companhia joga em casa e mira participar da quarta edição consecutiva do Mundial ?foi vice em 2018 e terceiro lugar em 2022.
E QUEM PODE FICAR QUASE LÁ?
A briga deve esquentar ainda mais no Grupo A das Eliminatórias Europeias. Alemanha e Eslováquia estão empatadas com nove pontos na liderança da chave e enfrentam Luxemburgo e Irlanda do Norte, respectivamente, a duas rodadas do fim.
Se vencerem, as duas seleções irão para a última rodada em igualdade e terão um confronto direto. Ele será disputado somente na próxima segunda-feira.
QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO?
Sedes
Canadá
Estados Unidos
México
África
África do Sul
Argélia
Cabo Verde
Costa do Marfim
Egito
Gana
Marrocos
Senegal
Tunísia
América do Sul
Argentina
Brasil
Colômbia
Equador
Paraguai
Uruguai
Ásia
Arábia Saudita
Austrália*
Coreia do Sul
Irã
Jordânia
Japão
Qatar
Uzbequistão
Europa
Inglaterra
França
Oceania
Nova Zelândia
* A Austrália fica na Oceania, mas joga as Eliminatórias pela Ásia