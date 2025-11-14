SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem apenas 16 dos 29 atletas de seu elenco à disposição para o clássico contra o Santos no fim de semana. Diante dessa situação, a comissão técnica recorreu a um trio do time sub-20 para ter mais opções entre os relacionados, e alguns garotos do time sub-17 também podem viajar para o litoral.

O QUE ACONTECEU

No site oficial do clube, a página do elenco profissional tem 29 nomes, mas só 16 (três são goleiros) deles podem estar à disposição contra o Santos: os goleiros Aranha, Carlos Miguel e Marcelo Lomba, os zagueiros Benedetti, Bruno Fuchs, Micael e Murilo, os laterais Giay, Khellven, Jefté, os meias Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Maurício e Veiga, e os atacantes Bruno Rodrigues e Luighi.

São 13 desfalques no total: Weverton (lesionado), Gustavo Gómez (convocado), Piquerez (convocado), Allan (suspenso), Andreas Pereira (suspenso), Emi Martínez (convocado), Figueiredo (lesionado), Lucas Evangelista (lesionado), Facundo Torres (convocado), Flaco López (convocado), Paulinho (lesionado), Ramon Sosa (convocado), e Vitor Roque (convocado).

Três jogadores que são do elenco sub-20 devem ser relacionados por Abel Ferreira para o clássico: o meio-campista Larson, e os atacantes Riquelme Fillipi e Erick Belé. O elenco sub-20 está de férias, mas esse trio já estava treinando com o elenco profissional há algumas semanas.

Larson, inclusive, pode aparecer entre os titulares. O Palmeiras não tem nenhuma opção de um camisa 8 de ofício, e o jogador se destacou no sub-20 atuando nessa posição.

Quando cheguei, sabia que era um peso estar aqui e que eu tinha de corresponder às expectativas. Mas eu soube lidar muito bem com isso e caiu muito bem a camisa em mim. Procurei sempre dar seguimento àquilo que todos fizeram na base. Uns foram para o profissional, outros não, mas isso é consequência.Larson, em entrevista à TV Palmeiras.

Durante a semana, a comissão técnica do Palmeiras fez testes nos treinamentos com garotos do time sub-17 e sub-20 ?e não está descartada a chance deles também aparecerem entre os relacionados no clássico.

QUEM SÃO OS GAROTOS QUE TREINARAM COM ABEL?

No treino desta quinta-feira (13), Abel Ferreira contou com os jovens: Juan Gabriel (atacante do time sub-17), Romildo e Rikelme (meio-campistas do time sub-20), e o lateral-direito Fernando Gabriel (do sub-17).

Juan Gabriel é o garoto que tem mais destaque. Ele tem 17 anos e vem de dois anos bons na base palestrina. Em 2024, ele disputou 21 jogos e marcou 12 gols pelo time sub-17. Já em 2025, são 21 jogos e 14 gols ? além de 4 jogos e 3 gols pelo time sub-20.

O atacante e o lateral Fernando Gabriel também participaram da atividade no dia de reapresentação do elenco, na última terça. A ideia de Abel Ferreira é seguir testando mais crias da Academia para ver quem pode ser relacionado para o clássico de sábado.

Palmeiras e Santos se enfrentam às 21h deste sábado, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.