RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tenta evitar que Vitor Roque seja desfalque na reta final do Brasileirão e sugeriu um acordo com o STJD envolvendo o atacante, segundo a reportagem apurou. Tecnicamente, a proposta é por uma transação disciplinar.

O pedido será encaminhado para a procuradoria e, depois, para um auditor do Pleno a ser definido.

Se houver o avanço da negociação, a tendência é que o jogador seja retirado da pauta de julgamento da próxima segunda-feira.

Vitor Roque foi denunciado com base no artigo 243-G e, inicialmente, poderia levar de cinco a dez partidas de suspensão.

A infração diz respeito a praticar ato homofóbico, diante da postagem que fez após o clássico contra o São Paulo.

E AGORA?

Com o pedido de transação disciplinar sob análise, o caso pode não ser julgado na comissão disciplinar. Se o acordo avançar pela procuradoria, um auditor do Pleno do STJD irá fazer a análise para ver se homologa a transação disciplinar proposta pelo Palmeiras.

A transação é um dispositivo que vai em busca uma pena mais branda do que a prevista originalmente no artigo em que o jogador foi denunciado.

Em contrapartida, o tribunal pode cobrar uma multa mais pesada do que as previstas no código, uma suspensão por jogos menor e pedir alguma medida socioeducativa adicional.

OUTROS ASSUNTOS DA PAUTA

A pauta de segunda-feira é da 2ª Comissão Disciplinar e vai analisar também todos os outros fatos relativos ao clássico São Paulo x Palmeiras.

Isso inclui atraso para início de jogo, reclamação dos diretores Carlos Belmonte e Rui Costa, além da atuação do árbitro Ramon Abatti Abel. Todos podem ser suspensos.