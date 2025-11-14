(UOL/FOLHAPRESS) - A semana do NBB foi marcada pelo fim da invencibilidade do Minas, após derrota para o Brasília por 80 a 78, e uma vitória gigante do Flamengo -único 100% na competição- contra o Franca, no Pedrocão, pelo placar de 86 a 72.

Além disso, ainda aconteceram as vitórias de Corinthians e Pinheiros, este último passando de 100 pontos, mostrando força na briga pelo Top 8 e, momentaneamente, entrando no grupo dos quatro primeiros.

Mesmo entre os derrotados, teve time que jogou muito bem, como o Minas do norte-americano McCree. Veja os destaques desta semana do NBB.

Munford (Corinthians): Com uma campanha boa, perdendo apenas pros favoritos Flamengo e Minas até aqui, o Corinthians vem colocando um jogador a cada semana nesta lista. Desta vez está Munford, ala que fez 24 pontos na partida contra o São José e foi fundamental na virada do time após passar a maior parte do primeiro tempo atrás no placar e ao final, vencer o jogo por 78 a 64.

McCree (Minas): O norte-americano estava sendo responsável por ajudar a manter o seu time invicto até a virada nos últimos momentos do Brasília com um duplo-duplo de 18 pontos (cestinha do jogo) e 10 rebotes. Ele fez a sua parte, mas do outro lado também havia um jogador inspirado.

Brunão (Brasília): Ele foi o homem do jogo que acabou com a invencibilidade do atual vice-campeão da NBB. Com um duplo-duplo de 17 pontos e 13 rebotes, além de exercer uma liderança dentro da quadra, Brunão foi a figura da virada que mostrou para toda a liga que o Brasília quer chegar longe nesta temporada.

Cristiano Felício (Franca): Os atuais campeões da NBB começaram a semana vencendo o Botafogo por 91 a 61 e contaram com um Felício inspirado, marcando 16 pontos e conseguindo 15 rebotes, sendo fundamental no controle da partida.

Sloan (Pinheiros): Embora o jogo tenha sido marcado por uma grande atuação coletiva do Pinheiros, o armador norte-americano se sobressaiu com 20 pontos e 7 assistências na vitória por 102 a 84 contra o União Corinthians. Ele é uma das apostas do time da zona oeste de São Paulo na busca pelo top 8 e entrar numa briga para ser uma das forças do campeonato.

Alexey (Flamengo): Com um duplo-duplo, Alexey foi um dos principais nomes da semana jogando muito bem na vitória do rubro-negro contra o Franca. Ele teve 16 pontos e 10 assistências na partida, sendo que no primeiro quarto, quando o Flamengo fez 32 a 6, ele teve quatro assistências.