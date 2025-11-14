RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo costuma chamar Arrascaeta, carinhosamente, de "o uruguaio mais carioca do Brasil". E a classificação não é por acaso. Desde 2019 no Rio de Janeiro, o meia já recebeu o título de "Cidadão Honorário do Município", abriu empreendimento, inspirou nomes em crianças e, com a recente renovação com o Rubro-Negro, pode chegar a dez anos ininterruptos de clube.

CONFEITARIA TEM ATÉ O 'BOLO DO ARRASCA'

Em julho de 2023, Arrascaeta inaugurou um empreendimento na cidade no ramo da gastronomia. A "Rio Sucrée" ?localizada no bairro da Barra da Tijuca? é um confeitaria em sociedade com sua esposa, Camila Bastiani, e o chef confeiteiro Emanuel Pinheiro, que é o responsável pelas receitas exclusivas e artesanais.

O carro-chefe é o "Bolo do Arrasca", com sua fatia sendo vendida a R$ 28. Ele é feito de bolo gelado de coco com cobertura de doce de leite e coco queimado.

Em sua decoração, a loja conta com uma camisa rubro-negra de Arrascaeta, além de alguns adereços com o rosto do jogador, como as canecas, que estão à venda.

O UOL esteve no local na última terça e provou o "Bolo do Arrasca". Por lá, coincidentemente, tinha um torcedor do Flamengo que foi conhecer a loja por causa da idolatria ao jogador.

"O Arrascaeta é meu ídolo. Estava de folga nesta sexta-feira (14) e resolvi vir conhecer e provar o Bolo do Arrasca", afirma Paulo Almeida, torcedor do Flamengo.

53 NOMES NO IBGE

No último dia 8, o IBGE divulgou a lista mais atualizada dos nomes no Brasil. Nele, constam 53 pessoas registradas com o nome de Arrascaeta. O gráfico aponta que o Rio de Janeiro é o local que concentra o maior número de registros.

A coleta foi feita de 1º de agosto de 2022 até dezembro daquele ano. Em algumas localidades, porém, se estendeu até o início de 2023. Naquele período, Arrascaeta havia acabado de se sagrar bicampeão da Libertadores, em final contra o Athletico-PR realizada no fim de de outubro de 2022.

Como de lá para cá sua idolatria só aumentou, a tendência é a de que mais crianças tenham sido registradas com seu nome.

VIROU "ARRAXCA", ADOTOU FUNK, PAGODE E TRAP, E SE TORNOU CIDADÃO HONORÁRIO

Arrascaeta já recebeu duas honrarias da cidade ao longo do tempo em que vive no Rio de Janeiro. Em outubro de 2022, ganhou o título de "cidadão fluminense" da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Já em fevereiro de 2023, foi a vez de ser condecorado como Cidadão Honorário do Município pela Câmara Municipal.

A ligação com o Rio fez com que seu nome fosse acariocado para "Arraxca", com o som de "x" no lugar do "s", além da abreviação característica entre os íntimos da cidade.

Também passou a gostar de funk, pagode e trap, e se tornou amigo de alguns dos cantores destes gêneros, principalmente os rubro-negros. O MC Poze do Rodo, por exemplo, já fez uma música em sua homenagem.

Em suas redes sociais, é comum postar canções desses estilos musicais, que tocaram até mesmo em seus aniversários.

PODE CHEGAR A 10 ANOS DE FLA E RIO; FILHO CARIOCA

Na semana passada, o Flamengo anunciou a renovação de contrato com Arrascaeta até dezembro de 2028. Há uma cláusula que pode estender automaticamente o vínculo até o fim de 2029 caso ele atinja metas. Se isto acontecer, ele alcançará dez anos ininterruptos de clube e de Rio de Janeiro, onde possui residência fixa e cogita morar quando se aposentar.

É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história. Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade.

"Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos", disse Arrascaeta, ao site oficial do Flamengo.