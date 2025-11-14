SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá, meia do West Ham e da seleção brasileira afirmou que está "muito mais leve" após ser inocentado da acusação de ter forçado cartões para favorecer apostas esportivas.

O QUE ELE FALOU

"Eu enxergo uma vitória completa, apesar dessa punição [por não ter colaborado com as investigações]. Eu estou muito mais leve, esse medo ficou para trás. Eu pude comprovar minha inocência, vencer esse caso e poder fazer o que eu amo normalmente", disse Paquetá, ao Jornal Nacional.

Foi um momento muito difícil. Não só para mim, mas para a minha família. Eu e minha esposa passamos por dois anos longos e dolorosos, mas com um final feliz para gente.

"Tem bastante coisa que eu ainda quero falar, mais detalhado. Mas vai ser em outro momento, e as pessoas vão poder ver a grandeza do que foi o caso, o maior caso de aposta da história do futebol inglês, os detalhes do que eu passei e não do que foram contados. Porque tem muita coisa que não é verdade, que foi contada e eu vou esclarecer tudo."

ENTENDA O CASO

Paqueta foi absolvido por uma Comissão Reguladora após as "acusações de má conduta contra Paquetá por supostas violações de manipulação não foram comprovadas". O meio-campista brasileiro havia sido denunciado pela FA por supostamente ter levado quatro cartões amarelos em quatro partidas para favorecer apostas.

Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou que não vai recorrer da decisão. Na prática, a decisão encerra o caso no futebol inglês.

Paquetá se livrou do que seria uma violação à regra E5.1 da Federação Inglesa, mas acabou enquadrado por ter cometido duas infrações à regra F3 ?que diz respeito ao comportamento e à colaboração do atleta durante a investigação.