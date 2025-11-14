(UOL/FOLHAPRESS) - Técnico do São Paulo, Hernán Crespo promoveu um coletivo entre o time profissional e a equipe sub-17 nesta sexta-feira (14), em treino aberto.
TREINO ABERTO
A formação do time titular teve: Young; Mayke, Toloi, Sabino, Negrucci e Patryck; Luiz Gustavo e Alisson; Rigoni, Brenno e Ferreira.
No segundo tempo, Crespo promoveu uma troca e utilizou Cédric Soares no lugar de Mayke, pela ala-direita. O técnico argentino tem alternado suas escolhas no setor nos últimos jogos
Goleiro titular, Rafael jogou pelo time da base, que perdeu por 2 a 0. Brenno e Sabino marcaram os gols da vitória do profissional.
LUCAS AUSENTE
A principal notícia da manhã foi a ausência de Lucas, que voltou a reclamar de dores no joelho direito. Como o UOL revelou, ele é dúvida para o clássico contra o Corinthians, na próxima quinta-feira.
O camisa 7 foi ausência nos treinos desta manhã. A novidade foi justamente a convocação de Brenno, atacante de apenas 16 anos vindo da base, que pode ganhar em breve chances no profissional. Ele marcou um dos gols da vitória.