SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Itália vai para a última rodada das Eliminatórias para a Copa em xeque e com uma missão árdua: massacrar a Noruega para conseguir a vaga direta.

O DRAMA DA ITÁLIA

A Itália precisará vencer a Noruega por nove gols de diferença. O jogo será realizado no próximo domingo (16), às 16h45 (de Brasília), em Milão.

Os italianos estão em segundo no Grupo I, três pontos atrás justamente da Noruega. A vitória simples não basta já que os noruegueses têm saldo de +29, e os italianos de apenas +12.

A Itália chegou nesta situação muito pelo ataque mortal da Noruega ao longo das Eliminatórias. Os italianos fizeram apenas quatro gols no somatório dos dois jogos contra a Moldávia, o saco de pancadas do grupo. A Noruega, por outro lado, fez 16 contra o mesmo adversário.

O saldo dos jogos contra Israel também pesa. Itália e Noruega venceram o rival duas vezes, mas os italianos tiveram saldo de apenas +4 no somatório dos confrontos, enquanto os noruegueses alcançaram +7.

A Noruega tem, de longe, o melhor ataque das Eliminatórias Europeias. A seleção marcou 33 gols até aqui, sendo que 14 deles foram anotados por Haaland. O segundo ataque mais produtivo é o da Holanda, com 22.

Três dos 33 gols saíram justamente contra a Itália. No primeiro duelo pelas Eliminatórias, os italianos foram até Oslo, a capital norueguesa, e saíram de lá com um 3 a 0 contra na bagagem.

Mas a Noruega não se resume só ao ataque. A defesa é das mais consistentes nas Eliminatórias e sofreu apenas quatro gols em sete jogos disputados até aqui.

Se não conseguir a goleada por nove gols de diferença, a Itália terá de reviver o drama da repescagem. Foi nesta fase que os italianos foram eliminados por Suécia e Macedônia do Norte nas últimas duas edições das Eliminatórias e acabaram ficando de fora das últimas duas Copas do Mundo.

AMÉRICA DO SUL É MAIS FÁCIL?

O técnico Gennaro Gattuso causou polêmica ao comparar as Eliminatórias da Europa com as da América do Sul antes do jogo desta quinta-feira (13), contra a Moldávia. O treinador citou o critério de classificação ? seis dos dez sul-americanos se classificam direto à Copa, e o sétimo vai para a repescagem mundial.

Olhando para a tabela sul-americana, que tem 10 equipes, das quais seis se classificam, a sétima disputa um playoff contra a equipe da Oceania, essa é a decepção. Definitivamente temos que repensar as coisas. Gennaro Gattuso

O modelo de disputa da Europa é diferente. As seleções são divididas em grupos com quatro ou cinco seleções, sendo que o líder vai direto à Copa, e o segundo disputa a repescagem europeia ? que dá quatro vagas.

Das adversárias da Itália no ranking, apenas a Noruega [29ª] aparece à frente do pior sul-americano no ranking da Fifa. A Bolívia, que está na repescagem mundial, é a atual 76ª colocada.

COMO ESTÁ O GRUPO

Noruega - 21 pontos [+29 de saldo]

Itália - 18 pontos [+12 de saldo]

Israel - 9 pontos

Estônia - 4 pontos

Moldávia - 1 ponto