SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grande momento de Orlando Berrío com a camisa do Flamengo foi o drible para cima de Victor Luís, do Botafogo, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2017.

Após passar pelo lateral-esquerdo, o colombiano concedeu a assistência para Diego marcar o gol que colocou o Flamengo na decisão. De acordo com Berrío, o drible não foi um golpe de sorte.

"Um drible que eu fazia muito nos treinamentos, mas fazia muito para mudança de direção. Só no recurso. Aí, nesse momento que o Rodinei pôs esse passe lá, no fundo, que só eu chegava, né? Uma jogada que saiu perfeita e ainda melhor quando eu consegui achar o Diego. O Paolo (Guerrero), lembro, até pulou nesse momento e terminou sendo um gol. Então, eu tenho muito o que agradecer ao Diego e até o mesmo Paolo", afirma Berrío, em entrevista exclusiva ao UOL.

"Se eu tivesse feito essa jogada e o gol não saísse, ia ser uma jogada a mais. Mas como acabou em gol, era verdade que foi uma jogada que não posso falar perfeita, porque acho que na vida não há nada perfeito, mas foi para mim uma jogada inesquecível e para o torcedor do Flamengo também, acho que foi inesquecível e ainda mais em um templo como é o Maracanã, com toda a história que ele tem", explicou.

O CARINHO DA TORCIDA DO FLAMENGO

Durante a entrevista, Berrío frisou que é torcedor do Atlético Nacional, clube que o projetou para o futebol. Apesar disso, o carinho com o Flamengo é inegável.

Segundo o colombiano, existem dois tipos de torcedores: o que nasce e o que se torna. E Berrío se tornou torcedor do Flamengo ao longo dos quase cinco anos de clube.

"Eu virei torcedor do Flamengo, porque no futebol você tem torcedor que nasce e torcedor que vira. E eu sou um torcedor que virou por tudo o que vivi no Flamengo, por tudo o que passei no Flamengo", finalizou.

CONTERRÂNEO PEDINDO PASSAGEM

Depois de Berrío, o Flamengo tem um novo colombiano encantando a torcida. Jorge Carrascal chegou na última janela de transferências, mas já impressiona com boas atuações.

Carrascal e Berrío, inclusive, são da mesma cidade, mas nunca jogaram juntos. Para o ex-Flamengo, o meia-atacante tem a característica que os rubro-negros mais gostam: a raça.