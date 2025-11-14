SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Memphis Depay volta à seleção da Holanda com dois focos nesta Data Fifa: garantir vaga ao seu país na Copa do Mundo e alcançar Haaland nas Eliminatórias.

O QUE MEMPHIS MIRA

O foco principal é classificar a Holanda para a Copa do Mundo. Nesta Data Fifa, a seleção vai encarar Polônia [fora] e Lituânia [casa].

A primeira chance é nesta sexta-feira (14). Uma vitória sobre a Polônia garante a seleção de Memphis Depay na sua segunda Copa do Mundo seguida. Um empate não é de todo ruim, uma vez que os holandeses têm três pontos de vantagem para o rival. Uma derrota colocaria fogo na última rodada, na segunda.

Memphis tem uma "disputa pessoal" com Haaland nas Eliminatórias. O norueguês soma 16 participações em gols [14 gols e 2 assistências] até aqui e lidera a estatística, mas o holandês do Corinthians é quem vem atrás, com 11 [7 gols e 4 assistências]. Eles são os dois maiores artilheiros da atual edição.

MARCAS RECENTES

As últimas Datas Fifa foram marcantes para Memphis Depay. Nelas, o holandês se tornou o maior artilheiro e o maior garçom da história da seleção holandesa.

Ele se tornou o maior artilheiro da história da seleção em setembro, ao ultrapassar Van Persie. nesta sexta-feira (14), o camisa 10 do Corinthians tem 54 gols marcados com a Laranja Mecânica.

Memphis se tornou o maior assistente da seleção no mês passado. O atacante deu dois passes para gol na vitória holandesa sobre a Finlândia e chegou a 35 ao todo, deixando Sneijder para trás.

JÁ NO CORINTHIANS...

Memphis não vive seu melhor momento no Corinthians. O atacante chegou a ficar três meses sem marcar, conviveu com lesões e, recentemente, deixou a torcida insatisfeita na derrota para o Ceará ?ele ouviu vaias ao sair de campo.

Fora de campo ele também é assunto. Recentemente, o Corinthians pediu para Memphis Depay deixar o Hotel Rosewood, onde ele mora em São Paulo desde a chegada. O custo mensal da estadia é de R$ 250 mil reais e é bancado pelo clube. Até agora, ele segue no local.

Outras questões financeiras geraram conversas. O Corinthians negociou com o jogador o pagamento de uma dívida de R$ 23 milhões que tem com ele O clube pagará R$ 1 milhão por mês ao atacante entre dezembro e fevereiro. A ideia é quitar o restante da pendência em março, utilizando um valor que a equipe tem a receber da Liga Forte União (LFU).

Mesmo com os problemas, Memphis vê o Corinthians como o caminho para a Copa. Titular absoluto no time paulista, ele entende que o Timão é o local ideal para se manter em forma e em atividade para chegar bem no Mundial do ano que vem. O clube ainda não debate a renovação contratual ?o atual vínculo vai até junho do ano que vem.