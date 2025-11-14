BUENOS AIRES, ARGENTINA, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Flaco López já está no avião a caminho de São Paulo após amistoso com a seleção argentina em Angola, e será um reforço para o Palmeiras no clássico contra o Santos neste sábado (15).

O UOL apurou que Flaco López embarcou cerca de uma hora após a partida, e a expectativa é que se junte ao elenco na manhã deste sábado. Nesta sexta-feira, a Argentina venceu Angola por 2 a 0, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Flaco López começou no banco de reservas e só atuou por 10 minutos. Ele entrou no lugar de Lautaro Martínez aos 40 minutos do 2º tempo e jogou os cinco minutos de tempo normal, mais os acréscimos.

A pouca minutagem de Flaco anima o Palmeiras, pois aumenta a chance de ele estar em campo no clássico. O clube evitou garantir a presença do argentino na partida por conta de um possível desgaste.

O setor ofensivo era um problema para Abel Ferreira. O treinador tinha à disposição apenas Bruno Rodrigues, Luighi e Maurício, atuando como falso 9, para o setor ofensivo.

Flaco López é o artilheiro do time no ano com 23 gols marcados. O argentino faz a melhor temporada de sua carreira em 2025 ? seu recorde anterior era de 22 gols, que marcou no ano passado.

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.