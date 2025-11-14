(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo informou, na tarde desta sexta-feira (14), que o zagueiro Arboleda foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa após reclamar de dores durante a semana.

O equatoriano iniciou tratamento imediato e pode desfalcar o time no clássico contra o Corinthians. O Majestoso ocorre na quinta-feira, a partir das 19h30, na Neo Química Arena.

A possível ausência de Arboleda se soma à indefinição sobre Lucas. Como o UOL mostrou mais cedo, o atacante voltou a sentir dores no joelho e também é dúvida para o duelo. O camisa 7 não vive bom momento desde que passou por cirurgia no local, em setembro, e vem tendo dificuldades para retomar sequência.

A situação dos dois reforça a crise de lesões que acompanha o São Paulo ao longo de toda a temporada. Outra baixa recente foi o lateral Enzo Díaz, que passou por cirurgia na Argentina nesta semana e esta fora da temporada.

O departamento médico do São Paulo, agora, reúne 13 jogadores: Calleri, Ryan, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Wendell, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho, Enzo, Lucas e Arboleda.