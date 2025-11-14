SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Holanda arrancou um empate por 1 a 1 contra a Polônia, atuando em Varsóvia, e ficou por detalhes de alcançar a vaga direta na Copa do Mundo de 2026. O duelo ficou marcado por gol de Memphis Depay e paralisação por arremesso de sinalizadores no gramado do Estádio Nacional.

Kaminski iniciou a contagem para os mandantes, mas o atacante do Corinthians definiu o placar na etapa final. O camisa 10 acabou substituído pouco antes dos acréscimos.

Os holandeses chegaram aos 17 pontos e têm saldo positivo de 19 gols, enquanto os poloneses somam 14 pontos e saldo de 6. Em caso de derrota de Memphis e companhia na rodada final, é preciso que Lewandowski e sua turma tirem uma desvantagem de 13 gols para jogar os rivais para a repescagem.

A chave será encerrada na segunda-feira. A Holanda recebe a Lituânia em Amsterdã, enquanto a Polônia mede forças com Malta como visitante ? a Finlândia, que completa o grupo, já disputou seus oito compromissos.

COMO FICOU O GRUPO G ANTES DA RODADA FINAL*

1 - Holanda: 17 pontos (saldo +19)2 - Polônia: 14 pontos (saldo +6)3 - Finlândia: 10 pontos4 - Malta: 5 pontos5 - Lituânia: 3 pontos

*o líder vai para a Copa, enquanto o vice disputa repescagem

COMO FOI O JOGO

O primeiro susto em Varsóvia foi dos donos da casa ? e antes mesmo dois dois minutos: Cash deu lindo cruzamento na direção de Zalewski, mas o meio-campista, já na pequena área, errou o alvo ao mandar por cima da meta defendida por Verbruggen.

Memphis chamou a responsabilidade e comandou a Holanda depois do perigo rival. Primeiro, o corintiano deu lindo lançamento para Malen, que pecou no domínio, e depois cobrou falta venenosa em uma espécie de falta-cruzamento que foi afastada pelo goleiro Grabara.

Os poloneses deram uma aula de contra-ataque e balançaram as redes pouco antes do intervalo. Kaminski, ainda no campo de defesa, acionou Lewandowski e disparou. O atacante do Barcelona girou com maestria sobre os zagueiros e deu um passe categórico para o companheiro, que saiu na cara do gol de Verbruggen e não decepcionou: 1 a 0.

Os holandeses igualaram o placar do duelo no início do 2º tempo com Memphis. Depois de cruzamento de Gakpo e cabeçada de Malen, Grabara deu rebote para o atacante, que chegou finalizando antes do corte de Kedziora ? o camisa 10 reclamou de dores e demorou para levantar após marcar, mas seguiu normalmente na partida: 1 a 1.

O embate foi paralisado por quase minutos pouco tempo depois do empate. O motivo? Sinalizadores foram arremessados das arquibancadas. Um dos artefatos, inclusive, caiu dentro da área de defesa da Polônia, mas nenhum atleta acabou atingido. O momento foi o último de grande perigo da partida em Varsóvia.