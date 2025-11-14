SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) anunciou, na noite desta sexta-feira (14), o adiamento do julgamento do atacante Vitor Roque, do Palmeiras.

A 2ª Comissão Disciplinar do órgão postergou a audiência para a próxima quarta-feira, dia 19. Inicialmente, o evento estava marcado para segunda (17).

O atacante do Palmeiras foi denunciado por discriminação diante de uma publicação homofóbica após a vitória alviverde sobre o São Paulo, ocorrida no início do mês passado, quando postou um tigre mordendo um veado.

A nova sessão ocorrerá depois da Data Fifa ?Vitor Roque foi convocado por Carlo Ancelotti para os jogos do Brasil que ocorrem neste sábado (15), contra Senegal, e na terça, diante da Tunísia.

Ele, inclusive, falou sobre o assunto em entrevista na seleção. "Uma conversa educativa já é válida. Queria falar que não foi por esse lado que muitos estão falando (homofobia). Foi só uma brincadeira. Na hora, postei sem maldade", disse.

O jogador corre risco de virar desfalque já em Palmeiras x Vitória, jogo do Brasileirão marcado justamente para o dia 19. Se houver punição do STJD, o atacante pode tomar de de 5 a 10 jogos de gancho.

