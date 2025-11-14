SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão disciplinar da Conmebol anunciou punições de Gonzalo Plata, do Flamengo, pela expulsão ocorrida no duelo contra o Racing, pela semifinal da Libertadores.

Plata foi punido com dois jogos de suspensão, incluindo a final da Libertadores ?o equatoriano tomou cartão vermelho por agredir um atleta do Racing diante de uma falta ocorrida no 2º tempo.

A pena vale para partidas organizadas pela Conmebol. Ele, portanto, está apto para atuar pelo Brasileirão defendendo o rubro-negro.

O atacante também foi multado pela entidade sul-americana em US$ 4 mil (cerca de R$ 21 mil). O valor será descontado da premiação do Flamengo, que disputará a final do torneio contra o Palmeiras.

A sentença foi dada pelo juiz Eduardo Gross Brown, presidente da comissão disciplinar da entidade.