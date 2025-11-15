RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Já se passaram 38 anos. Neste período, o Flamengo conquistou quatro títulos brasileiros, além de muitos outros nacionais e continentais. Mesmo assim, não se dá por satisfeito em não ser reconhecido oficialmente como o campeão de 1987, legitimidade dada pelo Supremo Tribunal Federal ao Sport, adversário deste sábado (15), às 18h30, na Arena Pernambuco (PE), em rodada atrasada do Brasileirão.

TEVE MAIS UMA AÇÃO NEGADA MÊS PASSADO

Apesar do STF já ter transitado em julgado a situação, o Rubro-Negro ainda segue buscando juridicamente um reconhecimento. A última ação negada ocorreu mês passado em processo contra a CBF e o São Paulo, classificado pela Justiça como o dono da "Taça das Bolinhas" por ter sido avaliado como o primeiro pentacampeão nacional.

Na decisão, o juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, da 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca (RJ), indeferiu com palavras duras e alertou que o Flamengo tem praticado "abuso de direito" e complementou:

"Lamenta-se que, passados tantos e tantos anos, as decisões das Instâncias Superiores do Poder Judiciário brasileiro ainda estejam sendo contestadas, ainda que por vias transversas".

O torcedor de futebol tem o direito de se insurgir contra decisões dos árbitros, dos técnicos, das direções dos clubes, enfim, de tudo que não lhe agrade. Mas os profissionais de direito têm a obrigação de encerrar questões jurídicas que não são mais passíveis de discussão. Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, juiz da 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca (RJ)

A BATALHA JURÍDICA DE 1987 PARA CÁ

1989 (primeira ação): Logo após o Campeonato Brasileiro de 1987, o Sport entrou na Justiça contra a CBF, e uma liminar foi concedida em seu favor. O Sport, que havia vencido o Módulo Amarelo, foi reconhecido como campeão após o Flamengo e o Internacional se recusarem a disputar o quadrangular final unificado.

1994 (sentença definitiva): A Justiça deu a vitória final ao Sport, tornando o clube pernambucano o único campeão de 1987, posição que o Judiciário brasileiro tem mantido desde então.

2011 (decisão administrativa da CBF e pedido de devolução da Taça das Bolinhas): A CBF, de forma administrativa, chegou a reconhecer o Flamengo como campeão de 1987, dividindo o título com o Sport. Neste período, criou-se um movimento para que o São Paulo devolvesse a Taça das Bolinhas. Essa decisão, no entanto, foi anulada pela Justiça Federal em favor do Rubro-Negro pernambucano, reafirmando o resultado judicial anterior.

2016 e 2017 (inúmeros recursos): Após a decisão administrativa da CBF ser anulada, o Flamengo entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a decisão.

2017 (decisão do STF): A primeira turma do STF negou o recurso do Flamengo e manteve o Sport como o único campeão brasileiro de 1987.

2019 (nova ação na Justiça): O Flamengo, mesmo após a decisão do STF, protocolou uma nova ação na Justiça do Rio de Janeiro para que a CBF fosse obrigada a reconhecer seu título.

2023 (recurso negado no STF): O STF negou mais um recurso do Flamengo, confirmando que a questão estava transitada em julgado e que o Sport seria o único campeão.

2025 (nova derrota judicial): Uma nova ação do Flamengo na Justiça do Rio de Janeiro foi julgada improcedente, e o clube foi advertido sobre o abuso do direito de ação por reabrir uma questão já decidida em instâncias superiores. O juiz ainda lembrou que a decisão anterior do STF deveria encerrar a discussão jurídica.

QUAL O MOTIVO DA CONTESTAÇÃO?

O Flamengo defende seu direito de ser campeão brasileiro de 1987 por ter conquistado a Copa União, torneio do qual participaram os clubes mais fortes da época. A competição foi organizada pelo Clube dos 13, que se articulou diante da impossibilidade da CBF em organizar o campeonato. O título do Módulo Verde foi considerado, por muitos, o legítimo título da elite do futebol nacional naquele ano.

A disputa judicial começou após o Flamengo e Internacional - do Módulo Verde ? se recusarem a participar do quadrangular final unificado e proposto pela CBF com os vencedores do Módulo Amarelo.

A recusa do Rubro-Negro e do Colorado levou o Sport, campeão do Módulo Amarelo, a ser reconhecido pela Justiça, posteriormente, como o dono do título brasileiro daquele ano.

O Flamengo, porém, sempre se autodeclarou campeão de 87 e a campanha é enaltecida e registrada em seu museu e em suas sedes.

JORGINHO SE RECUSA A TRABALHAR NO SPORT: 'SOU CAMPEÃO DE 87 PELO FLAMENGO'

Em setembro deste ano, o neste sábado (15) técnico Jorginho afirmou ter recusado trabalhar no Sport por causa de toda a polêmica de 1987. Então lateral-direito, ele era jogador do Flamengo naquele ano e se considera o campeão legítimo.

Qualquer um que pegue (para trabalhar) os times que estão na zona de degola não é fácil. E tem uns que não dá. Por exemplo, o Sport. Eu nunca vou trabalhar no Sport. Eu sou campeão brasileiro de 87 pelo Flamengo, então já falei isso.Jorginho, ao podcast "Basticast"

SPORT PODE CAIR PARA O 'MÓDULO AMARELO' HOJE

Quis o destino que fosse justamente o Flamengo o clube com a possibilidade de rebaixar matematicamente o Sport para a Série B, campeonato que, naquele ano de 1987, era como se fosse o "Módulo Amarelo".

Afundado na lanterna com 17 pontos, o Sport tem seis jogos a fazer e, caso vença todos, chega somente aos 35 pontos, mesma pontuação atual do Vitória, 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A situação periclitante coloca o time pernambucano com 99,99% de chances de queda, segundo os matemáticos.

Na última terça-feira, durante reunião do Conselho Deliberativo, cerca de 250 torcedores do Sport protestaram do lado de fora contra a administração do presidente Yuri Romão, que estava presente. Os rubro-negros pernambucanos pediam o afastamento do dirigente.