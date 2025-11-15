SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais do que a briga entre Palmeiras e Flamengo pelo título, os jogos atrasados do Brasileiro que serão realizados neste sábado (15) valem muito na luta da outra ponta da tabela.

O Sport pode ser o primeiro rebaixado do Brasileirão. Se não vencer o Flamengo, em Pernambuco, a equipe terá sua queda decretada com muita antecedência, ainda que a esperança pela permanência já tenha ido embora há algum tempo.

O Santos mira o alívio, mas pode ter o drama aumentado. Se vencer o Palmeiras, o Peixe ultrapassará o Vitória e conseguirá sair da zona de rebaixamento. Um empate ou uma derrota manterão o time paulista no Z4 e, dessa vez, sem o asterisco do jogo a menos.

Sport e Santos chegam mais inteiros em termos de atletas disponíveis para os jogos. O time paulista tem apenas a ausência de Alexis Duarte, convocado para a seleção paraguaia. O Leão da Ilha só não terá os lesionados Pedro Augusto e Igor Cariús, além de Zé Lucas [seleção sub-17] e Derik Lacerda, que está afastado. Rivais da dupla, Fla e Palmeiras estão repletos de desfalques.

As probabilidades de queda jogam contra Sport e Santos neste momento. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Leão da Ilha já está virtualmente rebaixado, e o Peixe tem 59,4% de risco de cair.

ENQUANTO ISSO...

Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pela liderança do Brasileirão. Ambos estão igualados com 68 pontos, mas o Alviverde é o líder por ter uma vitória a mais que o rival [21 a 20].

Os dois times chegam extremamente desfalcados para os jogos deste sábado (15). Abel Ferreira e Filipe Luís terão de utilizar atletas escanteados e podem até dar oportunidades para jovens da base.

O Palmeiras não tem: Vitor Roque, Gustavo Gómez, Sosa, Emiliano Martínez e Piquerez [convocados], Andreas Pereira, Allan [suspensos], Weverton, Paulinho e Lucas Evangelista [lesionados]. Flaco López defendeu a Argentina nesta sexta-feira (14), mas será reforço do alviverde.

O Flamengo vai para o jogo sem: Arrascaeta, Varela, Viña, Danilo, Alex Sandro, Plata, Carrascal [convocados], Allan e Jorginho [lesionados].

COMO JOGOS PARARAM NA DATA FIFA

Sport x Flamengo é um jogo adiado da 12ª rodada do Brasileirão, realizada em junho. O duelo foi adiado após Fla, Palmeiras, Botafogo e Fluminense pedirem para os seus duelos nesta rodada serem adiados por causa da ida deles ao Mundial de Clubes ? a CBF acatou.

Santos x Palmeiras vale pela 13ª rodada do torneio nacional, disputada em julho. O Verdão chegou às quartas de final do Mundial, foi eliminado e tinha janela para o jogo ainda naquele mês, mas a CBF optou por jogá-lo mais para frente.