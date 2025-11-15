SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo do ano que vem pode ganhar mais quatro seleções classificadas na tarde deste sábado (15).
QUEM PODE SE CLASSIFICAR?
Bélgica. Os belgas precisam apenas vencer o Cazaquistão, fora de casa, para se garantirem na sua quinta edição seguida de Copa.
Espanha. A Furia se classifica em dois cenários: uma vitória sobre a Geórgia, fora de casa, somada a um tropeço da Turquia contra a Bulgária ou um empate contra os georgianos seguido de uma vitória búlgara sobre os turcos.
Áustria. A seleção terá de vencer o Chipre, fora de casa, e torcer para que a Bósnia empate ou perca para a Romênia, atuando como mandante. Os austríacos jogaram sua última edição de Copa em 1998.
Suíça. Os suíços garantirão vaga na Copa em dois cenários: uma vitória sobre a Suécia, em casa, somada a um tropeço de Kosovo contra a Eslovênia, ou um empate frente aos suecos seguido de uma derrota kosovar.
COMO ESTÃO OS GRUPOS
Grupo BSuíça - 10 pontosKosovo - 7 pontosEslovênia - 3 pontosSuécia - 1 ponto
Grupo EEspanha - 12 pontosTurquia - 9 pontosGeórgia - 3 pontosBulgária - 0 ponto
Grupo JBélgica - 14 pontos*Macedônia do Norte - 13 pontosPaís de Gales - 10 pontos*Cazaquistão - 7 pontosLiechtenstein - 0 ponto*
Grupo HÁustria - 15 pontos*Bósnia - 13 pontos*Romênia - 10 pontos*Chipre - 8 pontosSan Marino - 0 ponto
* Seleções têm um jogo a menos
JOGOS RELEVANTES DE HOJE
11h - Cazaquistão x Bélgica14h - Geórgia x Espanha14h - Turquia x Bulgária14h - Chipre x Áustria16h45 - Bósnia x Romênia16h45 - Suíça x Suécia16h45 - Eslovênia x Kosovo
QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO
SedesCanadáEstados UnidosMéxico
ÁfricaÁfrica do SulArgéliaCabo VerdeCosta do MarfimEgitoGanaMarrocosSenegalTunísia
América do SulArgentinaBrasilColômbiaEquadorParaguaiUruguai
ÁsiaArábia SauditaAustrália **Coreia do SulIrãJordâniaJapãoQatarUzbequistão
EuropaInglaterraFrançaCroácia
OceaniaNova Zelândia
** A Austrália fica na Oceania, mas joga as Eliminatórias pela Ásia