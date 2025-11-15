SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo do ano que vem pode ganhar mais quatro seleções classificadas na tarde deste sábado (15).

QUEM PODE SE CLASSIFICAR?

Bélgica. Os belgas precisam apenas vencer o Cazaquistão, fora de casa, para se garantirem na sua quinta edição seguida de Copa.

Espanha. A Furia se classifica em dois cenários: uma vitória sobre a Geórgia, fora de casa, somada a um tropeço da Turquia contra a Bulgária ou um empate contra os georgianos seguido de uma vitória búlgara sobre os turcos.

Áustria. A seleção terá de vencer o Chipre, fora de casa, e torcer para que a Bósnia empate ou perca para a Romênia, atuando como mandante. Os austríacos jogaram sua última edição de Copa em 1998.

Suíça. Os suíços garantirão vaga na Copa em dois cenários: uma vitória sobre a Suécia, em casa, somada a um tropeço de Kosovo contra a Eslovênia, ou um empate frente aos suecos seguido de uma derrota kosovar.

COMO ESTÃO OS GRUPOS

Grupo BSuíça - 10 pontosKosovo - 7 pontosEslovênia - 3 pontosSuécia - 1 ponto

Grupo EEspanha - 12 pontosTurquia - 9 pontosGeórgia - 3 pontosBulgária - 0 ponto

Grupo JBélgica - 14 pontos*Macedônia do Norte - 13 pontosPaís de Gales - 10 pontos*Cazaquistão - 7 pontosLiechtenstein - 0 ponto*

Grupo HÁustria - 15 pontos*Bósnia - 13 pontos*Romênia - 10 pontos*Chipre - 8 pontosSan Marino - 0 ponto

* Seleções têm um jogo a menos

JOGOS RELEVANTES DE HOJE

11h - Cazaquistão x Bélgica14h - Geórgia x Espanha14h - Turquia x Bulgária14h - Chipre x Áustria16h45 - Bósnia x Romênia16h45 - Suíça x Suécia16h45 - Eslovênia x Kosovo

QUEM JÁ ESTÁ CLASSIFICADO

SedesCanadáEstados UnidosMéxico

ÁfricaÁfrica do SulArgéliaCabo VerdeCosta do MarfimEgitoGanaMarrocosSenegalTunísia

América do SulArgentinaBrasilColômbiaEquadorParaguaiUruguai

ÁsiaArábia SauditaAustrália **Coreia do SulIrãJordâniaJapãoQatarUzbequistão

EuropaInglaterraFrançaCroácia

OceaniaNova Zelândia

** A Austrália fica na Oceania, mas joga as Eliminatórias pela Ásia