SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Nauhany Silva venceu Portugal neste sábado (15), em sua estreia na Billie Jean King Cup, em Hobart (Austrália). Naná, como é conhecida, de apenas 15 anos, triunfou sobre a portuguesa Matilde Jorge, número 255 do mundo.
Ela fechou a decisão por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em uma hora e 39 minutos.
O resultado de Naná animou o Brasil, que ganhou os três jogos do confronto na madrugada deste sábado (15), na estreia pelo grupo E.
Na sequência, Laura Pigossi ganhou da portuguesa Francisca Jorge por duplo 6/4 em um duelo de uma hora e 41 minutos. A brasileira manteve o controle nos momentos decisivos e ampliou a vantagem no confronto.
Já Ingrid Martins e Luisa Stefani confirmaram a terceira vitória ao ganharem das portuguesas Inês Murta e Angelina Voloshchuk por 2 sets a 1. As brasileiras dominaram o primeiro set por 6/1, sofreram a virada no segundo por 6/4, mas retomaram o controle no desempate, fechando o jogo em 6/3.
Por causa da vitória sobre Portugal, o Brasil disputará na madrugada deste domingo (16) o título do grupo E contra a Austrália, equipe da casa. A seleção que conquistar a chave garante vaga no Qualificatório Mundial de 2026 da Billie Jean King Cup, enquanto a derrotada segue para as seletivas continentais.