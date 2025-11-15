O Athletic tem um desafio dos mais duros na tarde deste sábado (15). Às 16h30, no Couto Pereira, o time de São João del Rei encara o Coritiba, líder da Série B do Campeonato Brasileiro e que pode confirmar o título diante da própria torcida.

Do outro lado, o Esquadrão de Aço luta para assegurar sua permanência na competição em 2026 e chega desfalcado para a partida. O zagueiro Sidimar, o lateral-esquerdo Yuri Silva e o volante Sandry cumprem suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. Além deles, o atacante Alessio da Cruz desfalca o time por ter sido convocado pela seleção de Cabo Verde para os compromissos da Data Fifa.

O Athletic ocupa a 16ª colocação, com 40 pontos, e chega às duas rodadas finais pressionado. Depois de enfrentar o Coxa, o Esquadrão de Aço fecha sua participação na competição diante do já rebaixado Paysandu, em casa, cenário que não chega a ser exatamente favorável, considerando o desempenho da equipe da Zona da Mata como mandante.

Campanha irregular, principalmente na Arena Sicredi

O Athletic tem a segunda pior campanha como mandante da Série B. Foram apenas 20 pontos somados em 18 jogos na Arena Sicredi. O retrospecto é de 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, com 20 gols marcados e 28 sofridos, resultando em saldo negativo de 8 gols. Fora de casa, curiosamente, o time venceu mais. A equipe somou também 20 pontos como visitante, com 6 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, além de 21 gols marcados e 25 sofridos, saldo de –4.

Rui Duarte: “Temos que olhar para o jogo com coragem”

Antes da partida, o técnico Rui Duarte destacou a motivação do elenco diante do líder da competição, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo da temporada.

“Temos que ir com motivação e lutar pelo que queremos. Sabemos que enfrentar o líder, uma boa equipe, num estádio incrível, é um grande desafio. Mas nada nos retira força. A equipe está unida para lutar pelos pontos que nos faltam para alcançar nosso objetivo”.

O treinador relembrou o desempenho competitivo no duelo do primeiro turno, quando o Athletic fez um bom jogo mesmo diante da superioridade técnica do adversário.

“A equipa já mostrou qualidade. No primeiro jogo contra o Coritiba fizemos uma grande partida. Vamos competir, disputar os três pontos e acreditar verdadeiramente que podemos conquistá-los. Se conseguirmos, estaremos muito perto de garantir nossa permanência”.

Desempenho na temporada

De acordo com dados do Sofascore, o Athletic tem média de 1,1 gol por partida na Série B e aproveitamento total nos pênaltis, convertendo todas as cinco cobranças. A maior parte dos gols sai de dentro da área, 35 ao todo, enquanto apenas quatro foram marcados em finalizações de fora. O time divide equilibradamente os gols feitos com a perna esquerda e direita, 15 cada, além de ter marcado 9 vezes de cabeça.

A equipe cria cerca de 1,9 grandes chances por jogo, mas desperdiça 1,2 delas, o que ajuda a explicar parte das dificuldades ofensivas. No total, finaliza 11 vezes por partida, sendo que, em média, 3,8 desses chutes vão na direção do gol, 4,2 saem errados e outros 3 acabam bloqueados. O time também se destaca pelos 7,7 dribles certos por jogo e pela média de cinco escanteios.

Com 51% de posse de bola por partida, o Athletic registra média de 317 passes certos, com índice de acerto de 81,8%. No próprio campo, o aproveitamento sobe para 90,2%, enquanto no terço final a precisão fica em 70%. O time executa ainda cerca de 18 bolas longas por jogo, acertando 52,2% delas, e realiza 4,8 cruzamentos certos por partida.

Defensivamente, a equipe sofreu gol em grande parte das partidas: a média é de 1,4 por jogo. Ao longo da temporada, foram apenas cinco duelos sem ser vazado. O sistema defensivo registra 14,4 desarmes, 8,1 interceptações e 26 cortes por jogo, além de uma média de 3,1 defesas realizadas pelos goleiros. Os erros também pesam: foram oito falhas que resultaram em finalizações adversárias e cinco que terminaram em gol.

Nas disputas físicas, o Athletic vence 51% dos desarmes, 50,9% dos duelos pelo chão e 51,2% dos duelos aéreos. A equipe perde, em média, 123,8 posses de bola por jogo e comete 13,2 faltas, recebendo 2,8 cartões amarelos por partida e acumulando cinco expulsões ao longo do campeonato.

A reportagem do Portal Acessa.com procurou a assessoria do Athletic para obter mais detalhes sobre o planejamento do clube para 2026, considerando tanto a possibilidade de permanência na Série B quanto um eventual rebaixamento para a Série C. Em resposta, a assessoria informou que “por enquanto não vamos responder perguntas sobre 2026. Vamos aguardar o fim do campeonato”.

