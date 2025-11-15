SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Bélgica precisava de uma vitória para garantir, neste sábado (15), uma vaga na Copa do Mundo de 2026, mas ficou no 1 a 1 com o Cazaquistão, fora de casa, e tem duas "sombras" na briga pelo primeiro lugar do Grupo J.

O Cazaquistão abriu o placar com 9 minutos, a Bélgica empatou no segundo tempo, mas parou no goleiro Arnabekov. O cazaque Dastan Satpaev e o belga Hans Vanaken foram os autores dos gols da partida válida pela nona rodada das Eliminatórias.

Os belgas seguem na ponta do grupo e dependem apenas de si para avançar. Uma vitória contra a lanterna Liechtenstein, na terça-feira, às 16h45 (de Brasília), coloca a equipe no Mundial de 2026.

Em caso de novo tropeço, porém, a Bélgica dependerá dos resultados de Macedônia do Norte e País de Gales. Em caso de empate em pontos, os belgas têm vantagem, já que o primeiro critério é saldo de gols, e eles tem 15, contra nove dos macedônios e três dos galeses.

Apenas o primeiro colocado de cada chave assegura vaga na Copa, enquanto os segundos colocados vão para a repescagem.

SITUAÇÃO DO GRUPO J

Bélgica - 15 pontos (sete jogos e saldo 15)

Macedônia do Norte - 13 pontos (set jogos e saldo nove)

País de Gales - 10 pontos (seis jogos e saldo três)

Cazaquistão - 8 pontos (oito jogos e saldo -4)

Liechtenstein - 0 pontos (seis jogos e saldo -23)

COMO FOI O JOGO

Cazaquistão foi para cima e abriu o placar com nove minutos de jogo. Mesmo sem chances de ir ao Mundial, foi a seleção cazaque quem tomou conta do jogo, testou o goleiro Matz Sels e, no lance seguinte, aproveitou erro de Theatte e abriu o placar com Dastan Satpaev.

Bélgica equilibrou o confronto, mas viu Anarbekov brilhar e manter os donos da casa na frente. Passado o susto, a seleção belga passou a ter mais a posse de bola e conseguiu chegar com liberdade à área adversária. Quem roubou a cena, porém, foi o goleiro cazaque, que fez três defesas em um intervalo de quatro minutos e ainda segurou a pressão belga nos acréscimos do primeiro tempo.

Seleção belga deu o troco e deixou tudo igual aos três minutos do segundo tempo. Se a Bélgica tinha dificuldade com a bola no chão, a solução veio pelo alto. Castagne desceu pelo lado direito e cruzou para Vanaken cabecear para o fundo da rede.

Bélgica se lançou por gol da classificação para a Copa, e Anarbekov defendeu até de cabeça. Precisando da vitória para garantir a vaga no Mundial, a seleção de Rudi Garcia tomou conta do campo de ataque, deu trabalho para a zaga adversária e viu o goleiro adversário evitar o gol da virada com uma cabeçada.

Cazaquistão terminou com um a menos, mas segurou empate e frustrou os belgas. Aos 32 minutos do segundo tempo, Chesnokov fez falta em Doku e, após chamada do VAR, recebeu o cartão vermelho.