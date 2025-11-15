SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um mês após a marcante inédita derrota para o Japão por 3 a 2 ?que expôs falhas coletivas e individuais e tirou a seleção brasileira da zona de conforto?, o Brasil voltou a campo para mostrar se havia aprendido algo. Neste sábado (15), com uma postura mais agressiva e ajustes táticos que deram equilíbrio ao time, a equipe venceu Senegal por 2 a 0, diante de 58.657 pessoas no Emirates Stadium, em Londres.

Os três gols sofridos no segundo tempo diante dos japoneses tiveram impacto imediato nas escolhas de Carlo Ancelotti para o amistoso contra o elenco africano. O esquema 3-2-5 usado nos compromissos anteriores deu lugar a uma formação mais conservadora, com Éder Militão escalado pela primeira vez como lateral-direito, em um 4-2-4.

Motivo de preocupação para o treinador, a defesa brasileira havia levado apenas um gol sob seu comando até o tropeço contra o Japão ?na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, pelas Eliminatórias.

A mudança também ficou evidente no ataque. Funcionou bem o quarteto formado por Vinicius Junior, Rodrygo, Matheus Cunha e Estêvão. Todos levaram perigo à defesa senegalesa, e o jovem do Chelsea foi o responsável por abrir o placar.

Aos 27 minutos, Casemiro tentou cavar um passe para Bruno Guimarães na entrada da área. Após desvio na zaga, a bola sobrou para Estêvão, que finalizou de primeira, de chapa, para fazer 1 a 0.

Menos de dez minutos depois, aos 35, Casemiro voltou a aparecer bem. Após cobrança de falta de Rodrygo, o volante dominou na área com tranquilidade e finalizou colocado para ampliar.

Senegal esboçou uma pressão no fim da primeira etapa, mas o Brasil conseguiu ir para o intervalo com a vantagem construída.

Na volta para o segundo tempo, os senegaleses passaram a ocupar mais o setor ofensivo e quase descontaram após falha de Ederson. Iliman Ndiaye, porém, desperdiçou, aos seis minutos, a chance de diminuir.

Apesar do susto, Ancelotti manteve a calma à beira do gramado. Até os 18 minutos, sua única mudança havia sido forçada pela lesão de Gabriel Magalhães, substituído por Wesley. O técnico aproveitou a parada para também poupar Matheus Cunha e colocar João Pedro em campo.

Com mudanças mais pontuais, o treinador também evitou desfigurar a equipe e permitir uma reação do adversário, como aconteceu no compromisso anterior.

Faltou na etapa final, porém, a precisão que o Brasil teve nos 4 minutos iniciais. Embora tenha criado boas chances, principalmente em contra-ataques, não conseguiu ampliar o marcador. Ao menos, também não permitiu qualquer reação de Senegal e segurou a vitória.

Foi o segundo confronto da seleção brasileira contra os senegaleses neste ciclo. Em junho de 2023, ainda com Ramon Menezes como interino, o Brasil foi derrotado por 4 a 2 no estádio José Alvalade, em Lisboa, com show de Sadio Mané.

Antes de fechar o calendário de 2025, o elenco comandado por Carlo Ancelotti volta a campo na terça-feira (18), para um amistoso contra Tunísia, às 16h30 (de Brasília).

Depois, o Brasil volta a campo em março de 2026, na última Data Fifa antes da convocação para a Copa do Mundo, quando medirá forças contra a França e a Croácia, que garantiram nesta semana a vaga na competição que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.