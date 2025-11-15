O Tupi foi derrotado pelo Paracatu por 2 a 1 na tarde deste sábado (15), no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, diante de 546 torcedores que acompanharam a partida que encerrou o sonho do acesso ao Módulo 2. O gol do Carijó foi marcado por Juan Rocha, que roubou a bola no campo defensivo, avançou até a intermediária e finalizou no canto direito do goleiro, com a bola ainda tocando a trave antes de entrar. Com o resultado, o Galo Carijó voltará a disputar, em 2026, a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

Enquanto isso, o Coimbra confirmou o acesso ao vencer o Novo Esporte por 2 a 0, em Itabirinha. A segunda vaga segue entre o Boa Esporte, que chegou aos 8 pontos após vitória por 3 a 1 sobre o Essube, o Paracatu, com 7, e o Novo Esporte, com 6.

No duelo em Juiz de Fora, o Paracatu abriu o placar ainda no primeiro tempo após um bate-rebate dentro da área em que a defesa do Tupi falhou. O segundo gol da equipe visitante saiu aos 46 minutos da etapa final, em cobrança de pênalti convertida após falta cometida por Lucas Bahia. O Tupi ainda criou oportunidades para reagir, mas novamente esbarrou na falta de efetividade, enquanto o Paracatu também desperdiçou chances de ampliar.

Após o apito final, o clima ficou tenso no gramado. Jogadores e membros da comissão técnica do Tupi partiram para reclamações intensas contra a arbitragem, dando início a uma confusão à beira do campo. A Polícia Militar precisou intervir para proteger o trio de arbitragem e garantir a saída segura dos oficiais. A súmula relatou duas expulsões de atletas do Tupi. Pablo Schimaltz, camisa 10, recebeu o segundo cartão amarelo aos 22 minutos do segundo tempo após protestar contra a arbitragem, afirmando que o trio “avacalhou o jogo” e que eram “muito ruins”, além de continuar xingando ao deixar o campo. Após o encerramento da partida, Lucas Inácio, camisa 6, foi expulso de forma direta por xingar os árbitros, dizendo que eles eram “filhos da puta” e que poderiam aplicar o vermelho porque “não daria em nada”. O trio relatou ter se sentido ofendido com as palavras.

Durante toda a competição, o Tupi marcou apenas dois gols em quatro jogos e sofreu oito. A equipe encerrou a primeira fase com a segunda melhor campanha geral, mas não conseguiu repetir o desempenho no hexagonal final. Na última rodada, o Carijó enfrenta o Boa Esporte às 15h, no Estádio Coleto de Paula, em Ituiutaba.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Raphael Miranda afirmou que o time conseguiu propor o jogo e criar situações, mas não converteu as oportunidades. Segundo ele, “o nosso time propôs o jogo, conseguimos várias jogadas de profundidade e situações finalizando de fora da área, mas ficamos abaixo hoje”. O treinador destacou que o nervosismo influenciou o desempenho, afirmando que “era uma decisão, o nervosismo pesa, a tensão atrapalha e às vezes a gente começa a decidir longe demais da área”.

Questionado sobre a eliminação, Raphael foi direto: “A falta de trabalho não foi. Nós trabalhamos muito, comissão e atletas. Mas erramos quando não podíamos errar. Infelizmente, fracassamos”. Ele pediu desculpas à torcida e elogiou o apoio recebido. “A torcida foi fantástica, empurrou até o final. No fim cobra, como tem que ser, mas é apaixonada. Nós lutamos, mas não conquistamos o objetivo”.

Sobre as expulsões registradas em súmula, Raphael afirmou que “ninguém forçou expulsão”, explicando que o ocorrido foi consequência do clima de decisão e da confusão ao final da partida. “O Pablo reclamou quando não devia e acabou expulso. O Lucas se excedeu depois do apito. Foi no calor do jogo”, disse.

O treinador também comentou a opção por fazer apenas quatro substituições. Segundo ele, “é um perfil meu, não costumo usar todas as trocas. Vou lendo o jogo. O Juan pediu para sair, mas eu não deixei, porque ele ainda estava entregando e quase fez mais um gol”. Raphael afirmou que o protocolo de concussão chegou a ser analisado, mas não se aplicava ao lance envolvendo Lucas.

Mesmo eliminado, o técnico garantiu que o Tupi entrará em campo com seriedade na última rodada. “Nós temos compromisso até 22 de novembro. Vamos honrar essa camisa, que é tradicional e histórica. Vamos lutar até o final, independentemente de ajudar A ou B. Vamos jogar pela torcida, pelo clube e por nós mesmos”, declarou.

O Tupi encerra sua participação na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro no próximo sábado (22) contra o Boa Esporte, às 15h, no Estádio Coleto de Paula em Ituiutaba.



