LONDRES, INGLATERRA (FOLHAPRESS) - Autor do gol que abriu o caminho para a vitória do Brasil no amistoso com Senegal, neste sábado (15), por 2 a 0, o atacante Estêvão valorizou a entrega coletiva da equipe na busca pelo triunfo.

"Nossa entrega em campo foi fundamental. O Marquinhos destacou no vestiário que a gente não levou gol, o que é muito importante. Soube lidar com as dificuldades e conseguimos fazer dois gols. Essa entrega, tanto de quem começou quanto de quem entrou, foi decisiva para a vitória", disse o jogador do Chelsea à Folha ao deixar o estádio.

Diante dos senegaleses, ele marcou seu quarto gol em dez jogos com a camisa amarela. Após o apito final, recebeu ainda um forte abraço do técnico Carlo Ancelotti em campo.

"Fico muito feliz por esse momento. É uma felicidade não só minha, mas de toda a minha família. É aproveitar e agradecer a Deus", afirmou.

O gol de Estêvão saiu no primeiro tempo. Após passe de Casemiro --que buscava Bruno Guimarães na entrada da área--, a bola desviou na zaga e sobrou para o atacante, que finalizou de chapa, com força, sem chance para o goleiro. Casemiro ampliou ainda na etapa inicial.

Depois da atuação do atacante, Ancelotti rasgou elogios ao jovem. "Estêvão tem um talento incrível. É uma surpresa estar nesse nível com a idade que tem. É bom na finalização, tem muita 'magia'... e trabalha muito duro", afirmou. "Posso dizer o seguinte: com Estêvão, o Brasil tem o futuro garantido", completou.